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李東健爆熱戀小16歲女星！　「大街牽手、擁抱」零遮掩約會

記者張筱涵／綜合報導

韓演員李東健近日被爆與小16歲的女演員姜海琳（29歲）熱戀中，戀情消息一出迅速成為演藝圈關注焦點。

外送稿用　▲▼李東健,姜海琳。（圖／翻攝自FACEBOOK／李東健、ANDMARK官網）

▲李東健爆熱戀姜海琳。（圖／翻攝自FACEBOOK／李東健、ANDMARK官網）

根據《SPOTV NEWS》於5月29日獨家報導，李東健與姜海琳跨越年齡差距，目前正穩定交往中。兩人多次在首爾江南一帶被目擊不在意旁人目光地約會，行為親密自然，像是在街頭牽手、擁抱，李東健甚至貼心地在車輛接近時將女方拉向安全位置，展現紳士風範。他們也被拍到一起在咖啡廳悠閒共度時光，戀人氛圍濃厚。

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這段戀情在演藝圈內部早已不是祕密，據傳部分相關人士早已知情，兩人對戀情並未刻意遮掩。不過，對於外界關注，雙方經紀公司都低調回應，李東健所屬經紀公司WPLUS表示：「屬於私生活範疇，難以向本人確認。」姜海琳所屬的ANDMARK也表示：「因涉及私生活，無法確認。」

事實上，這是李東健自2020年離婚後，時隔5年再次傳出戀情，他與女星趙允熙於2017年5月登記結婚，同年9月舉行婚禮，12月迎來愛女，但兩人在2020年5月協議離婚，女兒則由趙允熙撫養。李東健近年透過綜藝節目《我家的熊孩子》展現身為單親爸爸的日常，持續與女兒保持緊密聯繫，獲得觀眾好評。

除了戀情進展順利，李東健也積極發展事業，近期在濟州島開設地中海風格咖啡廳，甫開業便成為當地熱門打卡景點，成功轉型為企業家。

李東健1998年以歌手身分出道，後轉戰戲劇圈，憑《巴黎戀人》走紅，代表作還包括《月桂樹西裝店的紳士們》、《再次微笑》、《狐狸新娘星》、《僅此一次的愛情》等多部電視劇與電影。近年也持續活躍於綜藝與商業領域。

而姜海琳則於2017年以網路劇《Idol Fever》出道，之後在《Love Naggers》第二、三季擔任重現劇演員打開知名度，並以《Live On》擴大戲路。她從600:1的激烈競爭中脫穎而出，參加戀綜《命定之人》受到矚目，最近也在河正宇執導的電影《喬王出任務》中飾演角色陳選手，表現亮眼。

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李東健姜海琳

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