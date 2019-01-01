女神領軍學弟妹！蔡淑臻俏變紅包袋　王麗雅秀曲線性感

記者許逸群／台北報導

豬年行大運！伊林娛樂2019年旗下兩大女神蔡淑臻、王麗雅領軍模特兒，分別身穿紅色與金色喜氣華服拍攝新春團拜賀卡。運動名模王麗雅一身金色系禮服，貼身禮服秀出好身材；戲劇女神蔡淑臻一身亮眼「紅包袋」禮服，露出性感鎖骨和香肩，「我的造型就像一個發財紅包袋發發發！」

▲▼蔡淑臻與王麗雅領軍學弟妹拍攝新年賀卡。（圖／伊林娛樂提供）

蔡淑臻每年大年初一都很期待去伊林娛樂總經理陳婉若家玩「推筒子」，她說，「這是我過年最期待的事情，那天會看到很多好朋友、新朋友，甚至是一年只見一次的朋友，大家一起聊天吃零食，當廢物。」她也邀請王麗雅一起去，「如果你不吃東西，那可以在旁邊運動。」

▲蔡淑臻與王麗雅領軍學弟妹拍攝新年賀卡。（圖／伊林娛樂提供）

王麗雅和學弟妹合拍賀卡，她想起自己剛出道是新人時，和前輩工作都會非常緊張，「拍賀卡時和淑臻女神一起工作，內心也是緊張害羞，看到青春的新人們很自在活潑，很替他們開心，他們未來在舞台上，會更加發光發熱，更閃耀。」

兩大女神結合伊林男、女模特兒，大陣仗拍攝新春賀卡，新生代模特兒中包括最新出爐的璀璨之星女模組冠軍蕭珮瑩、亞軍何欣芫、周祥蕙、董冠辰、林芸蘋、王郁婷、紀璽安、賴蕾安、吳靖舫、萬學安、張念慈、何裕仁、李竸、羅承軒一同入鏡，在女神身旁展現初生之犢不畏虎的氣勢。