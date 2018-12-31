張惠妹跨年雨中踩10cm跟鞋飆高音　《彩虹》萬人燈海哭了

記者林彥君／台北報導

張惠妹（阿妹）一連演唱16首歌，將現場氣氛炒到最嗨，她戴上女王皇冠，紅色風衣胸前隱約露出亮片小可愛，阿妹一登場全場嗨到翻，她仍向台下歌迷喊：「我覺得你們不夠大聲！」她眼尖發現台下有粉絲在雨中淋雨，她溫暖關心：「不能帶傘？那有穿雨衣嗎？」

▼▲台北市狂放電跨年晚會，張惠妹演唱。（圖／記者林敬旻攝）

阿妹演唱經典《站在高崗上》飆高音，澎湃歌聲讓台下萬名粉絲尖叫聲不斷，唱完《站在高崗上》她馬上喊：「好冷喔！今天不管天氣怎麼樣，我就想跟大家一起跨年，這邊是我最有感情的跨年，雖然下雨但是沒關係，今年要結束了，有好的壞的都畫下句點。」

▲▼臺北最High新年城- 2019跨年晚會,阿妹張惠妹。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市狂放電跨年晚會，張惠妹演唱，觀眾燈。（圖／記者林敬旻攝）



她也趁廣告時間和台下觀眾約好，接下來的演出要看到粉絲用手電筒照射出來的「小星星」，萬人高舉手機的手電筒，畫面美到讓她感動不斷喊：「太美了！」台下粉絲在她演唱《彩虹》時高舉彩虹旗。她笑說現場雨太大，臉上沾滿雨水，需要趁廣告補妝，「我要補妝，等等會倒數轉播，這個雨下成這樣！淋雨淋成這樣，一定要發洩一下，可以嗎？」

▼▲台北市狂放電跨年晚會，張惠妹演唱。（圖／記者林敬旻攝）

阿妹在晚會上一連帶來《我要飛》、《渴了》、《跳進來》、《站在高崗上》、《彩虹》、《我最親愛的》、《甲你攬牢牢》、《魚仔》、《你啊你啊》、《哭砂》、《身後》、《連名帶姓》、《前進烏托邦》、《好膽你就來》、《傷心的人別聽慢歌》和《三天三夜》等歌曲。

▲台北市狂放電跨年晚會，張惠妹演唱。（圖／記者林敬旻攝）