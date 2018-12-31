唐綺陽運勢／白羊感情「戲劇性變化」　獅子有喜歡對象出現

文／唐綺陽

【唐綺陽星座運勢週報12／31－1／6】

重要星象：火星進牡羊，天王逆行尾聲，水星進魔羯，金星天蠍尾聲

本周火星進牡羊，有衝勁、充滿行動力，想要尋找新的目標邁進，當心忽然間的恍神、出錯，要小心火燭、暴力分子及小屁孩，避免鬧事分子或暴力行為的發生。天王逆行尾聲，修正未來的目標和方向，跟過去的七年告別，想要做個收尾處理。水星進魔羯，對關注的議題更有計畫，討論政府的施政與作為。金星天蠍尾聲，也會想要再讓自己變好、變美。

▲唐綺陽星座運勢。（圖／大慕影藝提供）



工作注意：巨蟹、處女、射手、魔羯

巨蟹：有女性貴人，參與應酬會有效果

處女：投入心力在新的目標任務，表現一飛衝天

射手：有新的合約結盟簽訂，遵守合約精神

魔羯：遇到年輕人挑戰，會帶來新的刺激

桃花注意：白羊、雙子、獅子、天蠍

白羊：戲劇性的變化，從朋友變情人或情人變朋友

雙子：被忽視而激起追求對方的心意

獅子：有喜歡的對象出現，彼此互相欣賞

天蠍：幻想腦補劇情，不如拿出具體行動力

財運注意：金牛、雙魚

金牛：別嫌麻煩，避免因小失大

雙魚：購物花大錢應多方打聽

健康注意：天秤、水瓶

天秤：應積極治療身體上的勞累病痛

水瓶：注意腸胃問題，也要多照顧心靈的健康