蔡瑞雪西門紅樓被拍　網對比「原圖vs.開濾鏡」嚇歪：下巴P太大！

記者潘慧中／綜合報導

「北一女神」蔡瑞雪2017年赴南韓參加選秀節目《偶像學校》，遭淘汰後回台繼續發展YouTuber事業，不時會和粉絲互動的她，30日在社群網站分享拍照秘訣，沒想到，部分網友焦點全落在她的下巴：「下巴修得太尖了吧？！」

▲蔡瑞雪天生麗質。（圖／翻攝自Instagram／snowbabyq）



照片中，可以看到蔡瑞雪在西門紅樓取景，放下及胸長髮相當有氣質，身穿牛仔外套搭配白上衣，展現甜美率性的一面，為了讓粉絲看出有無濾鏡、景深效果的差別，她大方曬出原圖對比編輯過的照片，除了膚色明顯亮了一階，膚況或氣色都沒有太大落差。

▲▼蔡瑞雪大方公開原圖和開濾鏡後的對比照。（圖／翻攝自Instagram／snowbabyq）



怎料，部分網友認為蔡瑞雪下巴修圖修得太尖，「這下巴有點不科學」、「臉型怎麼變了」、「刀鋒一般的下巴」，這些人似乎都認為她沒開美顏比較自然好看，但也有粉絲出面緩頰她的下巴本來就很尖，「她原圖都是這麼尖啊！」意外在網路上引起一波討論。

▲蔡瑞雪的下巴意外引起討論。（圖／翻攝自Instagram／snowbabyq）



事實上，蔡瑞雪曾分享關掉美肌和濾鏡模式的自拍照，用自然光拍下自己的真實面貌，膚色白皙、膚質滑嫩，除了鼻樑處有泛出油光外，其他的地方都完美無瑕，和修圖後幾乎沒有差別，不少粉絲見了都驚呼沒有多少網紅敢用無濾鏡無美肌的模式拍照見人。

▲▼蔡瑞雪關美肌自拍，和媽媽幾乎是同一個模子刻出來。（圖／翻攝自Instagram／snowbabyq）



蔡瑞雪的美貌其實遺傳自媽媽，她曾上傳一張爸媽年輕時的照片，只見媽媽留著一頭浪漫黑色微捲髮，一雙充滿電力的大眼睛相當勾人，超尖的瓜子臉更是和她如出一轍，連粉絲都認證：「和媽媽根本就是98％相似啊！」

蔡瑞雪IG全文：

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