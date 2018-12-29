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劉以豪《比悲傷》唱歌催淚92萬人！首吐深情秘辛：我在錄音室脫光了

記者洪文／台北報導

劉以豪新片《比悲傷更悲傷的故事》全台票房突破2.2億，觀影人次達92萬人，他片中獻唱主題曲《有一種悲傷》，讓不少人感動，甚至有粉絲認為比原唱A-Lin好聽。他聽到這些回饋有點不好意思，同時透露其實他在錄音時動了小心機，就是把衣服脫了才唱出這首深情歌曲。

▲▼《比悲傷更悲傷的故事》台灣電影票房冠軍記者會,劉以豪。（圖／記者李毓康攝）

▲劉以豪應承諾與500位粉絲愛的抱抱。（圖／記者李毓康攝）

談到片中獻唱《有一種悲傷》，劉以豪坦言：「我知道自己差距在哪裡，其實錄音的時候很緊張，聽完A-Lin的版本我就想說完了、完了，但是還是要錄。那時候很好笑，建騏老師走進錄音室問我怎麼脫光了，可以幫助放鬆。」眾人聽到相當驚訝，他趕緊解釋：「真的有幫助耶，上衣脫掉，項鍊脫掉，有穿褲子啦！」

劉以豪透露，破億當天默默走到客廳，跟媽媽報告好消息。他形容媽媽眼睛閃閃發光，給他大大的擁抱，倒是爸爸很淡定，但他知道爸爸很感動。他也爆料爸爸看片當下一直忍著不哭，「他控制不了快哭的時候，就一直看銀幕以外的地方，因為親戚都在現場，他說不能哭。」

▲▼《比悲傷更悲傷的故事》台灣電影票房冠軍記者會,劉以豪。（圖／記者李毓康攝）

▲劉以豪爸爸、媽媽也替《比悲傷更悲傷的故事》破億感到開心。（圖／記者李毓康攝）

陳意涵因懷孕一直缺席新片《比悲傷更悲傷的故事》宣傳活動，趁著慶功記者會總算露面，一上台幽默虧劉以豪沒懷孕還不宣傳，「劉以豪在紅什麼？」讓他急忙解釋：「我很想宣傳，每次聽到導演去香港、馬來西亞宣傳，我就很想說：『我也要去！』可是真的是喬不了，昨天才剛殺青。」

被問到破3億、4億還有什麼承諾？他笑得尷尬：「要怎麼樣？裸泳太平洋嗎？」鬼鬼答腔：「為什麼一直以來都是男主角裸上身，不給女主角一點機會？」陳意涵趕緊笑回：「對啊，給鬼鬼一點機會，庭妮身材也很好，為什麼不給她機會？」

▲▼《比悲傷更悲傷的故事》台灣電影票房冠軍記者會,劉以豪,陳意涵。（圖／記者李毓康攝）

▲陳意涵幽默調侃劉以豪。（圖／記者李毓康攝）

《比悲傷更悲傷的故事》上映不到1個月，全台票房突破2.2億台幣，觀影總人次突破92萬人次，榮登全台年度票房冠軍。超強口碑不只在台灣發酵，亞洲其他國家包含香港澳門、新加坡、馬來西亞已接連上映，皆打破了3年來台灣電影的最佳開票票房，感動不分國界。

劇組29日於西門町樂聲影城舉辦感謝記者會，導演林孝謙、編劇呂安弦率劉以豪、陳庭妮、吳映潔（鬼鬼）、禾浩辰（布魯斯）、大慶、石知田、姚愛寗登台，全員舉杯破億香檳和現場粉絲朋友一同慶祝電影票房佳績，表達感謝各界朋友們的支持，邀請大家再次一起感受故事的愛與珍惜。
 

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比悲傷更悲傷的故事, 劉以豪

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