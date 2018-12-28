Irene其實是短髮　「染燙頭髮壞光光」真實長度讓粉絲淚崩

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣女團Red Velvet外型亮麗，時常以長髮成熟又豔麗的造型為主，讓不少粉絲認為她們本身就是長頭髮。她們為慶祝聖誕佳節，25日開啟驚喜直播，Irene卻以比平時還短的髮型亮相，令粉絲意外驚呼「剪短髮了嗎」，她才正式公開關於髮長的秘密，過度染燙導致髮尾壞光，令歌迷心疼不已。

▲Irene過去都是長髮為主要造型。（圖／翻攝自IG）



Irene與瑟琪25日開啟IG直播，過去都是留著及腰長髮的Irene，竟罕見以「短髮」亮相，且髮尾參差不齊、看起來髮質受損嚴重，直到有粉絲提問「姊姊變短髮？」她才正面回應：「沒有，我本來頭髮長度就是這樣。」瑟琪也附和回應：「很短吧！」她解釋：「（頭髮）斷光光了，我們成員也都這樣。」間接透露Red Velvet的髮質都不好。

▲Irene於25日開直播，才曝光她的真實頭髮長度。（圖／翻攝自IG）



事實上，Irene出道以來雖一直維持長髮造型，但期間換了許多髮色，鮮紅、金色、咖啡棕、紫色、淺紫色、深黑等等，過度染燙導致髮質變差。她25日罕見公開短髮面貌，但美貌依舊出眾，粉絲也建議「乾脆就以短髮為造型」、「不要再染燙了」、「短髮也很美呀」。