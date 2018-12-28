《馬成》爆坑錢！　宋昰昀、李周妍損千萬「出演費都沒拿到」

記者吳睿慈／綜合報導

南韓浪滿戲劇《馬成的喜悅》由崔振赫飾演一名多金、帥氣的外科醫生，宋昰昀主演，崔振赫電力全開撩妹，創下史上吻戲最多的韓劇，成為今年度廣受討論的韓劇。怎料，韓媒28日爆出，製作方根本沒付酬勞給幾位主要演員，經紀公司自己負擔妝髪、服裝、車輛，損失高達數千萬。

▲《馬成的喜悅》宋昰昀被爆酬勞一毛錢都沒拿到。（圖／愛奇藝台灣站提供）



一般來說，戲劇拍攝會分成3次給酬勞，《馬成的喜悅》播畢至今2個月，製作方卻一再拖欠費用，據悉，只有崔振赫、Hoya完整拿到應得的報酬，部分配角演員拿到四分之一的酬勞，女主角宋昰昀、女二李周妍則是一毛錢都沒拿到，在韓引起軒然大波。

根據一名戲劇相關人士爆料，《馬成的喜悅》演員們的酬勞比想像中的還高，導致付款出問題，拍攝3個月內，女主角宋昰昀、女二李周妍不僅沒拿到錢，經紀公司還得自己負擔妝髪、服裝、車輛，損失高達數千萬。依照合約簽訂期限，製作方需在12月內付出酬勞，目前只剩3天錢時間，劇組至今默默不答。

▲《馬成的喜悅》浪漫劇情受到觀眾喜愛，如今卻爆出劇組欠錢。（圖／愛奇藝台灣站提供）



由於《馬成的喜悅》受到許多觀眾喜愛，如今爆出演員被坑錢，令劇迷震驚不已，也有人心疼宋昰昀「好不容易敖到女一，竟然做白工」。