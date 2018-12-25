韓男星「節目相親6個月」找到真愛！　愛上小14歲博士生閃婚

記者吳睿慈／綜合報導

南韓44歲「黃金單身漢」男演員李必模曾出演《皮諾丘》、《急診男女》，是許多韓劇迷熟悉的臉孔。他2018年9月參加《戀愛的滋味》真人秀錄製，與30歲室內設計博士生相親，兩人因此成為男、女朋友，韓媒25日加碼爆出，他們即將在明年春天結婚，震驚眾人。

▲李必模通過戀愛節目找到真愛。（圖／翻攝自TV朝鮮）



李必模與徐秀妍（서수연，音譯）通過節目《戀愛的滋味》結為真正戀人，依照節目錄製期推算，兩人交往6個月，25日卻傳出兩人即將結婚的消息，他藉由聖誕佳節在舞台劇的舞台上公開求婚，節目也將獨家公開這段浪漫過程。

▲李必模、徐秀妍將在明年結婚。（圖／翻攝自徐秀妍IG）



據報導，李必模透過經紀公司表示，他將在2019年春天迎娶徐秀妍，兩人就連沒錄製節目時，也是甜蜜蜜地享受兩人世界約會，證實戀愛節目即將誕生真的夫妻。

▲李必模、徐秀妍第一次見面就像電影場景。（圖／翻攝自TV朝鮮）



事實上，李必模與徐秀妍初次見面就彷彿電影場景，他在馬路對面等待女方，走到一半卻下起毛毛雨，他擔心女生淋雨，體貼地伸出手擋在徐秀妍的頭上，這一幕被譽為節目裡最佳橋段前10名。兩人傳出婚訊，一路看著他們談戀愛的觀眾也紛紛道上祝福。