樹木希林生前擔心電影宣傳！　導演鼻酸：好想告訴她得獎了

記者吳睿慈／綜合報導

電影《日日是好日》改編自作家森下典子所著的茶人筆記，由大森立嗣執導，日本三位實力派女演員主演，本片堪稱集日本文化大成於一身之作，上映後一掃電影院票房，令人遺憾的是，樹木希林9月逝世、未能看到票房好成績，也讓導演鼻酸表示：「真的好想告訴樹木希林這些票房肯定和得獎的好消息。」

▲樹木希林生前曾擔心電影宣傳經費。（圖／天馬行空提供）



《日日是好日》將茶道的深度與樂趣傳遞給觀眾，從茶道、花道、書道，到和服皆經過仔細考究，不只票房表現亮眼，也在各大日本電影獎項橫掃獎項，導演大森立嗣榮獲報知電影獎最佳導演，樹木希林也獲頒報知電影獎、日本體刊電影獎最佳女配角，並與女主角黑木華分別入圍每日電影獎最佳女配角、最佳女主角。

▲▼導演鼻酸想念樹木希林，「好想告訴她得獎了。」（圖／天馬行空提供）



導演大森立嗣在受訪時感慨地說：「真的好想告訴樹木希林這些票房肯定和得獎的好消息，因為她生前曾擔心地對我說『這部電影宣傳經費這麼少，真的沒問題嗎？』」談起令人敬佩的樹木希林，黑木華形容她給人的感覺有點嚴肅，卻也讓人感到溫暖；多部未華子也稱讚前輩既親切又直率，「有一次樹木前輩和我聊天，突然超直接地問我現在有沒有交往對象，甚至還問我有沒有整過型，讓我覺得又驚嚇又有趣。」談話裡有著滿滿不捨。該片將於2019年2月1日在台上映。