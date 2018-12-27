北海道醉駕撞傷港警高官？　曾志偉沉默2天「3重點」說清楚

記者傅家妤／綜合報導

港星曾志偉25日在北海道發生車禍，撞上香港警務處刑事及保安處處長李志恒搭乘的座車，導致對方頸椎受傷、下身麻痺，其他人也都受到輕重傷，有傳當地警方懷疑他酒後駕駛，要求做酒精測試。曾志偉本人在沉默2天後終於發聲，列出3點聲明澄清喝酒開車一事。

▲曾志偉稱自己並沒有酒駕。（圖／資料照／記者張一中攝）

曾志偉27日向香港媒體發出聲明，列出4點澄清自己並在車禍當下並沒有喝酒，更沒有接受酒精測試這一件事，自己已經被准許出境日本，假期結束後，他將到台灣拍攝電影，而目前他最擔心的就是該名高官的傷勢：「祝願他能早日康復，此乃本人最大心願。」

曾志偉25日人在北海道小樽旅遊，載著女伴Vanus自駕遊，沒想到途中卻在路上撞到一台7人座車，對方也是香港人，其中包括高級助理警務處處長李志恒，除了其他輕傷者外，李志恒因為坐在正中間的位置，導致頸椎受傷、下半身麻痺，由直升機送醫後立刻進行手術治療，已無生命危險，而曾志偉並未受傷，事發後回到飯店休息。

▲曾志偉發生車禍時，車上女伴是化妝師Vanus Li。（圖／翻攝自Instagram）

不過早前有報導稱，日本警方懷疑曾志偉在開車前曾喝酒，要他接受酒精呼氣測試，而他本人也被留在日本接受調查，據報導，此宗交通意外由余市警察署處理，基於保護當事人隱私，該署將不公布酒精測試結果，對此曾志偉也在聲明中一一說明了。

【曾志偉聲明全文】

有關本人在北海道發生之交通意外, 由於太多好友關心情況以及有些不實報道，本人特此作出澄清，如下:

(1) 意外發生於中午時分, 當時本人並沒有飲酒, 更沒有接受當地警方要求作酒精測試, 有報道指我醉駕乃失實報道.

(2) 日前本人已完成這次意外的口供，日本警方表示本人可以隨時出境，假期完畢後，本人會返回台灣繼續電影拍攝工作.

(3) 目前令我最擔心是那位受傷的高級警務人員，祝願他能早日康復，此乃本人最大心願.