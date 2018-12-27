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富二代→遊魂　《模犯生》James開拍「不知怎麼演」

記者洪文／綜合報導

《模犯生》痞帥富二代「阿派」James演出泰國電影《借來的100天》首次在大銀幕獨挑大梁，完美展現遊魂附身他人的複雜情緒，從一開始的懵懂無知、假扮小旻以尋找真相，到逐漸解開小旻周遭的種種謎團，多層次的心境轉折完美帶動本片的跌宕起伏，讓觀眾見識到他的好演技。

▲▼《借來的100天》劇照。（圖／Catchplay）

▲《借來的100天》劇照。（圖／Catchplay提供）

James在《借來的100天》飾演一名遊魂，奉「陰間使者」之命借屍還魂住進已死亡的高中生小旻的身體裡，重新展開人生。他試著融入小旻的家庭和學校，也遇見讓人心跳加速的學伴小派，然而這一切都是有期限的，必須在限時100天內找出小旻的死因，否則自己也將魂飛魄散。

曾執導經典恐怖片《鬼影》導演帕德潘王般（Parkpoom Wongpoom）透露，其實一開始不太欣賞James，因為他在《模犯生》中吊兒郎當的痞子形象深植人心，以為他本人也像片中一樣不認真，但請他來試鏡之後就對他刮目相看，導演說：「他非常用心，演得很好，完全是男主角的不二人選。」

比起《模犯生》，James認為《借來的100天》是更艱難的挑戰，「《模犯生》裡的阿派個性很單純，詮釋起來相對容易，但我在《借來的100天》裡演遊魂，一開始完全不知道如何揣摩，花了很多時間摸索他的心境和情感。」

不過，當James被問到比較喜歡《模犯生》中的阿派或是本片的遊魂角色，他坦承以自己的個性來說比較喜歡演阿派，因為無拘無束，想怎麼演就怎麼演，但就一名演員來說，他很喜歡《借來的100天》，「本片的劇本讓演員有很多發揮空間，對我來說是很大的磨練。」
 
此外，James 和《借來的100天》飾演夢中情人的超夯女團BNK48隊長Cherprang，隨GDH製片公司來台旅遊，玩遍全台景點。兩人更特地於假期之中在中正紀念堂前合體錄製影片向台灣粉絲問好，不僅親切地用中文字正腔圓說出「大家好」，並開心表示能來台灣度假很高興，他們說：「我們在台灣玩得很開心，食物很好吃，台灣的一切都讓人很喜歡。」
  
《借來的100天》將於2019年1月11日在台上映。

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關鍵字

借來的100天, 模犯生, 阿派, James

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