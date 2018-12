隋棠老三Olie「正臉照」曝光！　閉眼露酒窩甜笑…根本縮小版Max

記者李湘文/綜合報導

藝人隋棠在18日生下第3胎,開心迎接兒子Olie加入大家庭,在醫院休養了幾天,26日正式帶著寶寶出院,入住月子中心。她和老公Tony先後PO出Olie的正臉照,只見寶寶閉眼笑得超甜,令網友驚訝大呼:「跟Max長得也太像了!」

▲隋棠日前生下老三Olie。(圖/翻攝自臉書/隋棠 Sonia Sui)

Tony在Instagram上傳父子合照,雙手捧著剛出生沒幾天的Olie,說道:「Welcome to the family Little Man!(歡迎來到這個家庭,小男孩)」照片中,Olie雖然閉著眼,卻咧嘴笑得很甜,臉上還出現一個明顯的酒窩,跟旁邊爸爸燦笑的表情一模一樣。

▲Olie笑起來有可愛的酒窩。(圖/翻攝自Tony Instagram)

▲剛出生幾天的Olie正臉照曝光。(圖/翻攝自臉書/隋棠 Sonia Sui)

照片曝光後,粉絲都大呼「笑容太可愛了」、「拔拔基因太強大」、「好像哥哥小時候」、「跟Max長得也太像了吧」、「跟哥哥簡直一個模子」。事實上,隋棠日前也PO出3個孩子剛出生時的照片,全部排在一起,相似度超高,乍看還以為是三胞胎,令粉絲感慨基因的強大。

▲▼隋棠3個孩子長相神似,尤其Olie被認為跟哥哥Max長得超像。(圖/翻攝自臉書/隋棠 Sonia Sui)