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隋棠老三Olie「正臉照」曝光！　閉眼露酒窩甜笑…根本縮小版Max

記者李湘文／綜合報導

藝人隋棠在18日生下第3胎，開心迎接兒子Olie加入大家庭，在醫院休養了幾天，26日正式帶著寶寶出院，入住月子中心。她和老公Tony先後PO出Olie的正臉照，只見寶寶閉眼笑得超甜，令網友驚訝大呼：「跟Max長得也太像了！」

▲隋棠老三Olie正臉照曝光。（圖／翻攝自臉書／隋棠 Sonia Sui）

▲隋棠日前生下老三Olie。（圖／翻攝自臉書／隋棠 Sonia Sui）

Tony在Instagram上傳父子合照，雙手捧著剛出生沒幾天的Olie，說道：「Welcome to the family Little Man!（歡迎來到這個家庭，小男孩）」照片中，Olie雖然閉著眼，卻咧嘴笑得很甜，臉上還出現一個明顯的酒窩，跟旁邊爸爸燦笑的表情一模一樣。

▲隋棠老三Olie正臉照曝光。（圖／翻攝自Tony Instagram）

▲Olie笑起來有可愛的酒窩。（圖／翻攝自Tony Instagram）

▲隋棠老三Olie正臉照曝光。（圖／翻攝自臉書／隋棠 Sonia Sui）

▲隋棠老三Olie正臉照曝光。（圖／翻攝自臉書／隋棠 Sonia Sui）

▲剛出生幾天的Olie正臉照曝光。（圖／翻攝自臉書／隋棠 Sonia Sui）

照片曝光後，粉絲都大呼「笑容太可愛了」、「拔拔基因太強大」、「好像哥哥小時候」、「跟Max長得也太像了吧」、「跟哥哥簡直一個模子」。事實上，隋棠日前也PO出3個孩子剛出生時的照片，全部排在一起，相似度超高，乍看還以為是三胞胎，令粉絲感慨基因的強大。

▲隋棠老三Olie正臉照曝光。（圖／翻攝自臉書／隋棠 Sonia Sui）

▲▼隋棠3個孩子長相神似，尤其Olie被認為跟哥哥Max長得超像。（圖／翻攝自臉書／隋棠 Sonia Sui）

▲隋棠老三Olie正臉照曝光。（圖／翻攝自臉書／隋棠 Sonia Sui）

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