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替粉絲簽名被阻「他們都拿去賣」　丁寧高EQ照樣全簽完：沒關係

記者李湘文／綜合報導

藝人丁寧以《幸福城市》奪下金馬獎最佳女配角，最近回歸電視，參演三立最新八點檔《炮仔聲》。她25日參加完記者會，在電視台外為粉絲簽名合照，被一位女孩勸阻「他們都拿你們明星的簽名在網路賣錢」，卻仍堅持簽完，貼心理由得到網友讚賞！

▲簽名被阻「他們都拿去賣」　丁寧照樣簽完。（圖／翻攝自臉書／丁寧 Ding Ning）

▲丁寧得到金馬獎。（圖／翻攝自臉書／丁寧 Ding Ning）

丁寧透露，25日下午離開電視台時，遇到一些守在外面等簽名、合照的粉絲。因為她從凌晨5點就開始跑通告，工作人員原本要幫忙攔下粉絲，好讓她能早點回去休息，但她仍說沒關係，一一完成粉絲的要求。

沒想到，就在丁寧幫忙簽名、合照時，一位女孩走過來勸阻：「他們都拿你們明星的簽名在網路賣錢，不要給他們簽名。」丁寧想起確實有人提醒過自己這件事，但又想到這些粉絲1點就已經等在外面，便說：「沒關係，就讓他們去賣，畢竟他們在外面也等了很久。」

▲簽名被阻「他們都拿去賣」　丁寧照樣簽完。（圖／翻攝自臉書／丁寧 Ding Ning）

▲丁寧替守在電視台外的粉絲簽名被勸阻。（圖／翻攝自臉書／丁寧 Ding Ning）

不過，女孩還是氣憤難平，指責道：「他們好手好腳幹嘛不去找工作，用這種方式賺錢？」丁寧聽了，只是拍拍她的肩膀，回應：「這也是一種工作不是嗎？」便不以為意地離開現場。

事後，工作人員詢問丁寧，是否只要被要求合照、簽名就會同意？這樣會不會太累？她則坦言也要看情況，若是感覺不好或累了就會拒絕，但不常，「我覺得他們也很辛苦等很久，我不希望他們太大的失落，再說，我沒有紅到簽名簽不完，我還可以。」

▲簽名被阻「他們都拿去賣」　丁寧照樣簽完。（圖／翻攝自臉書／丁寧 Ding Ning）

▲丁寧「我沒有紅到簽名簽不完」。（圖／翻攝自臉書／丁寧 Ding Ning）

恰逢聖誕節，丁寧認為這個節日就是要讓所有「需要愛的人」都感到開心和溫暖，「我覺得，如果我們可以帶給這世界一點溫暖、一點需要、一點覺得自己有被重視的感覺，這也是我們身為名人可以做的事。這樣的感覺讓我很開心。」

觀眾拿到mic就嘶吼致敬　蕭敬騰尬笑...比讚敬禮

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