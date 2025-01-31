「8大無名正妹」近況曝！傳奇網紅結婚當媽　4人已死會升格人妻

記者王靖淳／綜合報導

無名小站曾是7、8年級生的共同回憶，這個在臉書、IG盛行之前風靡全台的部落格平台，捧紅無數「網美始祖」，許多人都在這裡崛起成為第一代網路紅人。儘管無名小站早已關站多年，但仍有許多網友時常懷念，並好奇當年那些「無名女神」現在過得如何，以下就來盤點8大無名正妹的近況。

▲8大無名正妹近況曝光。（圖／王靖淳製圖）

1.小予（陳玟予）

[廣告]請繼續往下閱讀...

1991年出生的網紅小予，以157公分、41公斤的纖瘦身材和甜美外型在網路上擁有高人氣。當年她隨手上傳幾張照片，就能輕鬆登上無名小站首頁，還曾獲得「網路10大美女」第6名。她曾登上節目《我猜我猜我猜猜》和《模范棒棒堂》，如今，她的事業版圖擴展至模特兒領域，經常在IG開直播賣衣，展現專業與親和力。

至於感情生活，小予愛情事業兩得意，她在2024年6月驚喜宣布懷孕的喜訊，透露和「前棒棒堂男孩」阿良有了愛的結晶，並於9月完成結婚登記，同年12月平安生下兒子「小湯包」。事實上，她在產前曾歷頻繁且劇烈的宮縮疼痛而緊急就醫，一度留院安胎，這次生產也經歷「全餐」（自然產又剖腹），兒子一出生體重3359公克，是個摩羯座寶寶。

▲▼小予。（圖／翻攝自Instagram／wenyu1025）

2.簡廷芮

簡廷芮的演藝生涯從國中時期開始萌芽。2006年，當時年僅14歲的她就登上節目《我猜我猜我猜猜》和《模范棒棒堂》，甜美外型讓觀眾印象深刻，被外界讚譽「10年來外貌幾乎沒變」。隨後，她積極參與戲劇與MV錄製，還曾與安婕希（小安）組成女團Dears，在2015年時憑著電影《我的少女時代》中校花角色「陶敏敏」快速走紅，還因此獲得「最美校花」封號。

至於感情生活，簡廷芮在2020年宣布和圈外男友賴冠儒「從朋友升格情人」閃婚，婚後育有1對兒女，大女兒「小蘿蔔」與小兒子「小芒果」，家庭生活幸福美滿。不過受疫情影響，夫妻倆時隔3年才補辦婚禮，席開30桌花費破百萬。值得一提的是，簡廷芮雖然身為雙寶媽，如今卻快速恢復產前身材，常在社群秀出緊緻又平坦的腹部，被不少網友稱讚一點都看不出來是2個孩子的媽。

▲▼簡廷芮。（圖／翻攝自Instagram／dewichien）

3.峮峮（吳函峮）

峮峮（吳函峮）因2011年登上無名小站10大正妹排行榜而嶄露頭角，隨後成為節目《大學生了沒》班底，甜美外型深植人心。過去，她曾擔任電信客服、餐廳服務生與髮廊櫃台等工作，進入演藝圈後，峮峮轉型成中信兄弟啦啦隊Passion Sisters成員，1段熱血「炸裂陳子豪」應援舞讓她意外走紅，甚至兩度登上日本漫畫雜誌《週刊YOUNG JUMP》封面，獲得「台灣第1啦啦隊美少女」封號。

峮峮分別在2021年2月及2022年2月發布寫真集《一見峮心》、《QUNing》，之後更成為網路節目《星光雲！RUN新聞》以及綜藝節目《飢餓遊戲》主持人，2023年時憑著《飢餓遊戲》入圍第58屆金鐘獎益智及實境節目主持人獎，演藝事業如日中天。

▲▼峮峮。（圖／翻攝自Instagram／qun_04）

4.豆花妹（蔡黃汝）

1987年出生的蔡黃汝，以158公分、46公斤的清純形象深植人心，她從高2開始經營無名小站，甜美氣質迅速吸引網友目光。當年，她曾創下1天10萬人次瀏覽的驚人紀錄，網誌和相簿更屢次登上排行榜。2008年，她因打工賣豆花而爆紅，還因此獲得「豆花妹」封號。如今她在各領域都有亮眼表現，不只出過專輯，還曾參演《1989一念間》、《無罪推定》的演出，2023年更憑著節目《飢餓遊戲》入圍第58屆金鐘獎益智及實境節目主持人獎。

此外，蔡黃汝近期事業迎向新發展，加入炎亞綸公司「晴空鳥」，她日前在出席公開活動時評價老闆：「很正向、有想法的前輩，他也難免會身心疲勞，在我們面前完全不會讓我們看到類這件事，這是我在演藝圈中想學習的精神，這麼累的狀態下要保持狀態良好，我也想要保持這樣，帶著笑容面對一切。」

▲▼豆花妹。（圖／翻攝自Instagram／fafa19871115）

5.大元（林艾璇）

曾被選為無名小站「年度10大人氣正妹」的大元（林艾璇），曾經是節目《大學生了沒》班底，她在2012年時正式跨足歌手領域，與洪詩、宇珊、寶兒、庭瑄組成女團Popu Lady，後來更出演《女兵日記女力報到》、《如果花知道》、《犀利人妻最終回：幸福男·不難》、《愛的噩夢》等多部戲劇及電影，還以電影《愛的噩夢》入圍台北電影節最佳女配角。

至於感情生活，大元和歌手鼓鼓（呂思緯）愛情長跑長達10多年的時間，男方在2023年大方認愛，隔年3月在演唱會上求婚成功，平時小倆口也常透過社群記錄甜蜜日常放閃，不吝嗇與粉絲分享私下生活。此外，鼓鼓日前在出席活動時透露，即將與大元登記結婚，日子已決定好是在2025年春天，證婚人正是好友蕭秉治。

▲▼大元。（圖／翻攝自Instagram／dayuanlin）

6.袁艾菲

女星袁艾菲早年憑節目《大學生了沒》嶄露頭角，但其實她的成名之路早在無名小站就已展開。當年，她以清新甜美的外型，網路相簿累積超過570萬次瀏覽量，人氣直線飆升。如今，袁艾菲在演藝圈穩步發展，出演過《剩女保鏢》《我們不能是朋友》等戲劇，更憑《我們不能是朋友》入圍2020年金鐘獎最佳女配角獎。

至於感情生活，袁艾菲在2019年宣布和認識超過10年的幕後工作人員「老魚」結婚，婚後兩人一同努力，成功買房成為「有殼族」，夫妻倆有共同經營YouTube頻道，時常一起拍片分享有關男女關係及創業等話題，私下也會透過IG拍攝搞笑的短影音，每每更新總是吸引大批網友朝聖按讚。

▲▼袁艾菲。（圖／翻攝自Instagram／yuanlovefly）

7.周曉涵

周曉涵曾在無名小站以「Amanda」的名號活躍，憑藉黑框眼鏡與小虎牙的甜美形象，迅速成為無名時代的超級人氣網紅。當年，她以逢甲大學校花的身分在校內外引起熱議，更在參加節目《我猜我猜我猜猜猜》的「超人氣！網路美少女」單元後，成功踏入演藝圈，開啟演藝之路。進入演藝圈後，周曉涵陸續參與多部偶像劇，像是《18禁不禁》、《我和我的十七歲》、《愛上哥們》、《商魂》等作品。

周曉涵在2024年9月發文宣加入「大璽影藝」，她透露，自2005年出道以來，一直與經紀公司「多曼尼」合作，後來合約到期，在經深思熟慮和與家人討論後決定離開，她笑說這是種「跳脫舒適圈」的嘗試。至於感情生活，周曉涵曾被週刊爆料疑似和小13歲的大馬男星蘇熙喆分手又復合，她事後強調，「不是就不是，沒有就沒有，哪有什麼支支吾吾，無言。」間接否認與蘇熙喆的緋聞。事實上，周曉涵早在2023年底被問到感情狀況時，就已坦承單身多年。

談到近年爭議，周曉涵在2023年觀賞金馬得獎電影時，直接在IG限動分享手機翻拍大銀幕的畫面，直接觸法還留證據。對此，周曉涵事後透過經紀人回應《ETtoday星光雲》，「對不起，是我思慮不周，擷取了電影中的畫面，作為照片放上了自己的社群，因為太喜歡了，所以沒有多加思考，身為演藝工作者，這是很不好的示範，但我的本意只是想跟大家分享最近看到很棒的國片而已，在此跟《小曉》還有 《老狐狸》劇組，致上最深的歉意，也希望大家可以進戲院多多支持，以後會更加注意自己的言行，謝謝媒體們的指教。」

▲▼周曉涵。（圖／翻攝自Instagram／ilove7388）

8.紀卜心

紀卜心從高中時期就開始拍攝廣告，憑著甜美的蘿莉臉蛋，以及嬌小可愛的身材，進而在網路上走紅，她過去常在無名小站、社群平台分享美妝與穿搭資訊及心得，擁有「中學生女神」外號。她曾接下網路節目《跑跑美人》的主持棒，更登上節目《娛樂百分百》「凹嗚狼人殺」單元，人氣直線上升的同時，還因此獲得「狼人殺女神」封號，後來還和節目《小姐不熙娣》班底Pag，共同打造全新品牌，首發產品以「手工洗刷皂」出發。

談到近年爭議，紀卜心在2023年和好友到泰國旅遊，當時她在社群分享騎在大象背上的美照，還親自下水幫大象刷背。沒想到畫面曝光後，引來部分網友批評，質疑此舉有虐待動物的可能，更指她不懂得保護動物，為此她事後也做出回應，表示該處是專門救援及收容大象的園區，只有飼養4隻大象，飼主花了很多心力才把救援出來的大象照顧好，並重新與牠們建立信任關係，在「不傷害」的前提下，教導大象簡單的指令。

此外，紀卜心在2024年時與好友見習網美小吳打造手搖飲品牌「十盛熟成奶茶專賣店」，不過在7月份時被消基會點名乳源標示不清，她事後與好友共同發聲道歉，承認在回應的各方面都不夠完善。聲明曝光後仍有部分網友不買單，甚至質疑紀卜心為何沒像小吳一樣也拍道歉影片，因此紛紛湧入她的社群批評她，使得紀卜心被激怒後氣得嗆網友文盲，事後也發出4點澄清聲明再次向大眾道歉，掀起不小風波。

▲▼紀卜心。（圖／翻攝自Instagram／eatzzz7）