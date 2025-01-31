賴慧如阿嬤罹癌…從「不諒解她二婚」態度逆轉：約好要牽我走紅地毯

▲賴慧如透露阿嬤（外婆）一開始不諒解她再婚，現在則很喜歡劉家銘這位孫女婿。（圖／翻攝賴慧如臉書）

圖文／CTWANT

賴慧如2023年和國標舞老師劉家銘二婚，感情十分甜蜜，她透露過年要跟老公回苗栗夫家陪陪長輩。再婚近兩年，賴慧如透露，其實阿嬤（外婆）一開始很不諒解她再婚，是看到夫妻倆的相處，及感受到她的改變，現在已完全接受對方，甚至感謝劉家銘出現，讓她更快樂。

賴慧如2021年與導演高琮凱離婚，之後與國標舞老師劉家銘熱戀，互許終身，她透露：「我阿嬤一開始不諒解，她覺得是不是他的出現，導致我前一段婚姻破碎。」賴慧如從小是阿嬤照顧長大，十分在意阿嬤的感受，後來阿嬤親眼見到她的改變，轉而接受孫女婿，「我阿嬤很感謝我先生，她覺得我變快樂了，不會什麼事不敢告訴她，不會再一個人承擔。公婆也很照顧我，讓我阿嬤很放心。」

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▲賴慧如日前跟老公劉家銘到杜拜蜜月旅行。（圖／翻攝賴慧如臉書）

她跟前夫育有一女，雙方是和平開，現在像家人般相處，對方近年都在大陸工作，回台時會住她台中的家，「因為要看小孩，他很愛小孩，當初是我們個性比較不合，我沒辦法遠距離，我需要陪伴，如果過各的，那幹嘛結婚。」其實前夫經濟條件還不錯，但她考量的點不在於此，「錢我可以自己賺啊」。

之前她花1700萬買下新北市的預售屋，已完工交屋，最近剛入住新家，老公劉家銘也在同社區買了一戶給公婆住，一家人好彼此照應。她坦言房貸壓力大，加上阿嬤去年確診子宮內膜癌三期，化療醫藥費每個月就要18萬，「要很緊繃很狀態，才能付出這些錢」，現在必須加倍努力賺錢。

▲長年獨立習慣了的賴慧如，有了劉家銘陪伴後，發現互相扶持的美好。（圖／翻攝賴慧如臉書）

近日她在《好運來》演出要角「蕭麗美」，與龍天翔、王燦有複雜三角關係。她透露阿嬤是她忠實觀眾，如果沒看到她，還會打電話給她「啊那欸沒妳」，所以演出八點檔對她來說，也是讓與癌症對抗中的阿嬤有很好的生活寄託。

賴慧如坦言，阿嬤身體狀況讓她很掛心，也心疼阿嬤受病痛折磨，「我現在每天跟阿嬤視訊，一定要給她陪伴、鼓勵，有一天拍戲比較忙，沒打給她，從監視器看到她還沒睡覺，我說妳怎麼還沒睡，她說在等我。」她預計四月要補辦婚宴，阿嬤一度意志消沉說「不知道能不能參加」，「我說妳一定要參加啊，要牽我走紅地毯喔」。

▲賴慧如童年時遭遇家庭變故，一度被送到孤兒院，是阿嬤把她接回來照顧長大，因此祖孫感情非常緊密。（圖／翻攝賴慧如臉書）



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