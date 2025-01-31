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《魷魚遊戲3》上線日曝光！「屍體拖向蝴蝶結棺材」新海報藏暗示

記者陳芊秀／台北報導　

《魷魚遊戲》第3季確定在6月27日全球上線！Netflix今日（31）由全球內容長貝拉巴加力艾（Bela Bajaria）在「Next on Netflix」全球發布會活動上公布相關消息，同時也釋出首波海報與劇照，讓所有觀眾一窺倖存玩家的命運與未來發展。

▲▼《魷魚遊戲》第3季確定在6月27日全球上線。（圖／Netflix提供）

▲《魷魚遊戲》第3季確定在6月27日全球上線。（圖／Netflix提供）

《魷魚遊戲》第3季承接第2季結局，將深入挖掘奇勳（李政宰 飾）在極度絕望中所做的抉擇，與此同時，前任負責人（李炳憲 飾）默默策劃著下一步行動。而倖存的玩家們在每場死亡遊戲中，每一回合的選擇，都將讓他們面臨更加殘酷的後果。全新第3季將再度挑戰懸疑與劇情的極限，絕對讓觀眾無法轉移視線與注意力。

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▲▼《魷魚遊戲》第3季確定在6月27日全球上線。（圖／Netflix提供）

▲▼《魷魚遊戲》第3季確定在6月27日全球上線。（圖／Netflix提供）

▲▼《魷魚遊戲》第3季確定在6月27日全球上線。（圖／Netflix提供）

▲▼《魷魚遊戲》第3季確定在6月27日全球上線。（圖／Netflix提供）

▲《魷魚遊戲》第3季最終結局。（圖／Netflix提供）

而第3季首波海報帶來一記視覺震撼！一名身穿粉色制服的工作人員，拖著一位身穿綠色運動服、編號214號的參賽者，並朝著粉色蝴蝶結緞帶包裹的棺材移動。第2季中以彩虹色調為背景的競賽跑道已不復存在，取而代之的是一片鮮明卻詭異的碎花地板，這也暗示即將到來的殘酷終局。在第2季片尾彩蛋中現身的角色英熙（Young-hee）與其伴侶哲秀（Cheol-su）也顯露身影，預示著更加血腥的遊戲即將展開。

《魷魚遊戲》第2季創下Netflix史上第三高觀看收視，首播後便斬獲6,800萬次觀看次數，打破了首周觀看紀錄，並在92個國家的非英語節目排行榜中榮登冠軍。作為系列的最終章，第3季將為這部現象級影集畫上一個宏大且難忘的句點。

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魷魚遊戲, Netflix, 第3季, 懸疑劇, 結局

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