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整理5女星瘦身攻略！李佳豫「番茄汁減肥法」　鞠婧禕一口麵包嚼32下

記者劉宜庭／綜合報導

近年來，許多女星成功瘦身的案例引起大眾關注，以下盤點5位女星的瘦身秘訣，經驗大多需要結合飲食控制和適當運動。然而，每個人的體質不同，建議在嘗試任何瘦身方法前先諮詢專業意見，找出最適合自己的健康瘦身方式。

1.李佳豫

▲李佳豫。（圖／翻攝自Facebook／李佳豫=小豫兒）

▲李佳豫。（圖／翻攝自Facebook／李佳豫=小豫兒）

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李佳豫曾分享「番茄汁減肥法」，每日飲用280毫升無鹽無糖的番茄汁，兩個月內減去4公斤。她提醒大家幾個重點：一是「茄紅素加熱過後更容易被人體吸收」，所以她選擇市售高溫殺菌的現成品；二是番茄汁屬於涼性，不要一起床就空腹喝，建議搭配食物或晚上再喝。李佳豫強調，這個方法需要配合正常飲食，避免暴飲暴食。

2.小禎

▲胡小禎。（圖／翻攝自Facebook／胡小禎）

▲小禎。（圖／翻攝自Facebook／胡小禎）

小禎成功從105公斤瘦至55公斤，2021年透露體脂降到14，她的瘦身秘訣包括一個禮拜至少做3次重訓、外加3次有氧運動，飲食方面，她秉持3餐都吃7分飽的原則，不吃加工食品，減糖／醣，進食順序是蛋白質、蔬菜和澱粉，值得一提的是，她會盡量吃深綠色蔬菜，盡量在午餐吃澱粉，但不包括麵包、麵條和麵線；此外，她也不吃粥、不喝湯、不吃辣、不吃醋和不吃蒜等任何會開胃的東西。

3.虞書欣

▲虞書欣。（圖／翻攝自微博／虞書欣工作室）

▲虞書欣。（圖／翻攝自微博／虞書欣工作室）

虞書欣從53公斤瘦到45公斤，她的瘦身方法包括：

・選擇低碳水食物，如紫薯、紅薯、玉米、燕麥

・補充優質蛋白質

・遵循7天瘦身食譜，包括蔬菜沙拉、雞胸肉等低脂食物，食譜強調原型食物，避免加工食品，並注重營養均衡。

・每天早上喝一杯黑咖啡

・睡前4小時不進食

4.鞠婧禕

▲鞠婧禕。（圖／翻攝自微博／鞠婧禕）

▲鞠婧禕。（圖／翻攝自微博／鞠婧禕）

鞠婧禕曾以38.5公斤的體重引起外界關注。她曾上傳吃麵包和洗臉的影片自嘲「邊啃面包邊發呆半小時過去了」，就有眼尖網友發現，她吃東西時細嚼慢嚥，光是一口麵包就要咀嚼32次，當時就有網友聯想這樣的飲食習慣是否和纖瘦體型有關。另外，她也曾在節目上透露，認為減肥最有效的方法就是多吃蔬菜，有了飽足感自然不會想再吃其他零食。

5.六月

▲六月。（圖／翻攝自Facebook／蔡君茹＊六月）

▲六月。（圖／翻攝自Facebook／蔡君茹＊六月）

六月曾在兩週內成功減重5公斤，她的瘦身方法包括：

・採用168斷食法，下午4點後除非很餓否則不進食

・只吃原型食物和優質蛋白質，搭配大量青菜

・每週進行4次羽球運動

・每天早上喝一杯常溫水排毒；每天喝超過2000c.c的水

・不吃炸物和甜點

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李佳豫, 小禎, 虞書欣, 鞠婧禕, 六月

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