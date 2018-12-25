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10年粉絲腦溢血昏迷！　林志玲親自「帶蛋糕禮物」病房陪聊天

圖文／鏡週刊

林志玲月中才獲港澳台灣慈善基金會頒發「愛心獎」，成立志玲姐姐基金會7年來，林志玲幫助了很多人，其中有位喜歡她10多年的友達工程師粉絲，不幸腦溢血昏倒，親友想盡辦法連絡林志玲為他打氣，結果女神果真親赴探視。

↑林志玲（左）擔心粉絲健康，觸摸他的臉龐表達關心。（翻攝自當事人臉書）

第一名模林志玲通常最受關注是「男朋友」話題，連她獲頒「愛心獎」，媒體也以楊謹華婚事問她，是否介意變成演藝圈第一剩女？芳齡已44歲，林志玲不僅找伴侶時間拉警報，宅男女神地位也受到一波波年輕美眉的後浪挑戰。不過近日一位工程師粉絲的遭遇，讓林志玲的作為大受讚揚。

昏倒送醫　急找女神

正在復健的粉絲（中）起身迎接林志玲（右），她趕緊攙扶。（翻攝自當事人臉書）

林志玲（左）離開醫院時，不忘教粉絲比愛心姿勢。（翻攝自當事人臉書）

這位40多歲的工程師，任職友達科技10多年，同事們都知道他的女神是林志玲，臉書上滿滿志玲姐姐的照片和活動。去年底他進入無塵室工作沒多久就昏倒，緊急送醫，一堆朋友在社群網站替他打氣，有人留言：「要加油！因為志玲姐姐在等你喔。」還有不少人想盡辦法連絡林志玲工作室，希望志玲姐姐幫忙集氣，讓他挺過危機。

志玲姐姐（右）帶蛋糕來加油打氣，全病房的人都興奮了。（翻攝自當事人臉書）

林志玲得知此事時，除了第一時間錄影、錄音和寫卡片替粉絲加油外，在他開完刀復健時，也帶了蛋糕和禮物前往醫院探視，粉絲因為開刀影響，動作有些遲緩，林志玲非常有耐心的和他聊天，教他比愛心手勢，還請照顧他的親友、護士吃蛋糕，過了一段非常溫馨的醫院時光。

現身醫院　照片流出

林志玲親自前往探視的照片在工程師群組曝光後，被大家讚爆。一位工程師透露，以前較年輕的工程師會覺得林志玲不算女神，應該算阿姨或歐巴桑吧？這件事讓許多工程師讚嘆，不枉費粉絲喜歡林志玲十幾年。

林志玲（中）和小S（左）、蔡康永（右）皆是兩岸走紅的台灣大咖，林志玲近年致力於慈善。（東方IC）

《月之戀人》後睽違多年後再合作，月初林志玲（左）和木村拓哉（右）在2018亞洲時尚大賞合體走秀，引爆話題。

今年林志玲入選《富比士》「亞洲2018慈善英雄榜」，其實她10餘年來持續從事慈善公益活動，常常鼓勵自己不忘初心，堅持做對的事。也許做好事獲得的回饋暖心，讓男朋友、年齡等話題都不值一哂吧。


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