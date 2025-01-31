ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

郭泓志驚人發言：它不是重點！不只棒球厲害…「新才能」意外曝光

記者陳芊秀／台北報導　

全新實境綜藝《全明星出發吧！》由好看娛樂製作，播出後收視告捷並持續創新高，本週將播出全新第八集。節目由卜學亮、姚元浩、郭泓志3位星級領隊，加上小助手畇二，一起為乱彈阿翔、金曲台語歌后孫淑媚，以及兩次金鐘益智及實境節目主持人獎得主KID，3位三金貴賓實現暢玩北台灣的心願。

▲▼《全明星出發吧！》帶領三金得主明星，體驗北台灣行程。（圖／好看娛樂）

▲《全明星出發吧！》帶領三金得主明星，體驗北台灣行程。（圖／好看娛樂）

卜學亮透露：「有一位嘉賓說，可以幫她拍美美的照片。」這不僅讓3位領隊立即拿起手機，就連乱彈阿翔、KID都當起攝影師，大家一起為孫淑媚拍美照，讓現場立即成為「全明星攝影大賽」。越拍越起勁的姚元浩還說：「我們換一個地方拍。」讓等待許久的KID忍不住怒吼不禁催促：「快點啦！（拍）幾張了！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

而郭泓志展現棒球以外的才能，要孫淑媚拿起甜點當前景，還說：「它不是重點，重點在於妳。」令眾人驚呼真的很會講。當大家拿出照片講評時，KID看到姚元浩拍攝孫淑媚拿著芒草的美照時，大膽吐槽說：「很適合去演關公！」讓全場笑翻。

▲▼《全明星出發吧！》左起孫淑媚、郭泓志拍合照。（圖／好看娛樂）

▲《全明星出發吧！》左起孫淑媚、郭泓志拍合照。（圖／好看娛樂）

《全明星出發吧！》星級領隊量身打造的行程，包括像是泡溫泉、黃金獵犬摸到飽等等，讓參與的孫淑媚說：「我覺得整個感覺很像在完成未知的人生清單打勾。」還補充道：「我不知道願望卡是這樣用的，早知道寫多一點。」而正對著黃金獵犬屁股的卜學亮則是搞笑說：「我覺得我很像（黃金）馬桶耶！」

▲▼卜學亮與黃金獵犬合照。（圖／好看娛樂）

▲卜學亮與黃金獵犬合照。（圖／好看娛樂）

除此之外，大家一起造訪苗栗的賽車場，郭泓志不僅會打球、會當領隊、更能邊賽車邊開槍，變身「雙槍俠小郭」。《全明星出發吧！》，每週六晚上8:00台視首播、週日晚上8:00 八大綜合台播出、OTT平台Netflix、LINE TV、中華電信MOD/Hami video 影劇館+，週日晚上10:00全面上架、MyVideo隔周六晚上8:00上架 ​​。

▲▼《全明星出發吧！》體驗賽車槍戰左起KID、郭泓志、孫淑媚、乱彈阿翔、畇二、卜學亮、姚元浩。（圖／好看娛樂）

▲《全明星出發吧！》體驗賽車槍戰左起KID、郭泓志、孫淑媚、乱彈阿翔、畇二、卜學亮、姚元浩。（圖／好看娛樂）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

嘉義10分鐘連5震！　台南7樓高外牆被震落

推薦閱讀

新年傳噩耗！《報告班長》張立威過世享年56歲　好友李興文悲痛發聲

新年傳噩耗！《報告班長》張立威過世享年56歲　好友李興文悲痛發聲

《報告班長》張立威最後身影！　半年前暴瘦臉頰凹陷…新劇變遺作

《報告班長》張立威最後身影！　半年前暴瘦臉頰凹陷…新劇變遺作

尾牙主持一半「台下玩活春宮」！男星也入鏡　小鐘遭董事長當場洗臉

尾牙主持一半「台下玩活春宮」！男星也入鏡　小鐘遭董事長當場洗臉

女星「1年床戰男友400次」！佳娜祖雄砲友變夫妻　4女星超前衛戀愛史

女星「1年床戰男友400次」！佳娜祖雄砲友變夫妻　4女星超前衛戀愛史

56歲單親媽拍AV！15歲兒發現反應超尬　4位美女女優出道前本職曝光

56歲單親媽拍AV！15歲兒發現反應超尬　4位美女女優出道前本職曝光

大年初三「赤狗日」忌行房！年節最凶日6禁忌…這天睡到飽原因曝

大年初三「赤狗日」忌行房！年節最凶日6禁忌…這天睡到飽原因曝

台大5姬近況曝！資工彌淡出12年爆整形「發不自殺聲明」　剩1人在圈內

台大5姬近況曝！資工彌淡出12年爆整形「發不自殺聲明」　剩1人在圈內

8女星家世超狂！張鈞甯爺爺是「宮原眼科」屋主　安以軒東區包租婆世家

8女星家世超狂！張鈞甯爺爺是「宮原眼科」屋主　安以軒東區包租婆世家

美女主播「遭男諧星強拉開房」！木下隆行道歉…她怒揭被脫衣噴體液

美女主播「遭男諧星強拉開房」！木下隆行道歉…她怒揭被脫衣噴體液

YTR金針菇遭黃標爆哭！「1年0收入」借錢拍片　12粉絲→百萬訂閱辛酸史

YTR金針菇遭黃標爆哭！「1年0收入」借錢拍片　12粉絲→百萬訂閱辛酸史

趙小僑育女拍片1舉動遭酸「把小孩教壞了」！　劉亮佐罕見嚴肅親回應

趙小僑育女拍片1舉動遭酸「把小孩教壞了」！　劉亮佐罕見嚴肅親回應

2024明星情侶反轉認愛超炸裂！　這一對「嘴硬5年」直接懷孕領證

2024明星情侶反轉認愛超炸裂！　這一對「嘴硬5年」直接懷孕領證

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

新年傳噩耗！《報告班長》張立威過世享年56歲　好友李興文悲痛發聲

《報告班長》張立威最後身影！　半年前暴瘦臉頰凹陷…新劇變遺作

尾牙主持一半「台下玩活春宮」！男星也入鏡　小鐘遭董事長當場洗臉

女星「1年床戰男友400次」！佳娜祖雄砲友變夫妻　4女星超前衛戀愛史

56歲單親媽拍AV！15歲兒發現反應超尬　4位美女女優出道前本職曝光

大年初三「赤狗日」忌行房！年節最凶日6禁忌…這天睡到飽原因曝

台大5姬近況曝！資工彌淡出12年爆整形「發不自殺聲明」　剩1人在圈內

8女星家世超狂！張鈞甯爺爺是「宮原眼科」屋主　安以軒東區包租婆世家

美女主播「遭男諧星強拉開房」！木下隆行道歉…她怒揭被脫衣噴體液

YTR金針菇遭黃標爆哭！「1年0收入」借錢拍片　12粉絲→百萬訂閱辛酸史

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

全明星出發吧, 郭泓志

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 曾國城拍陳晨威臉頰2下「笑一下！」惹議！　民視副總親上火線回應
  2. 60萬粉絲樂天女神曾是亞洲小姐！嘎琳超狂背景曝光　火辣身材曝光
  3. 《魷魚遊戲3》上線日曝光！「屍體拖向蝴蝶結棺材」新海報藏暗示
  4. 韓選秀10大經典名場面！「霧里霧嘟七個八」變迷因　MMO碎嘴團笑翻網
  5. 郭泓志驚人發言：它不是重點！不只棒球厲害…「新才能」意外曝光
  6. DRIPPIN撿流浪動物回家！　過年下廚「盡孝菜單曝光」成員吃醋了
  7. 演藝圈7寵妻魔人！1句「我老婆勒」登老公界天花板　具俊曄廁所藏驚喜
  8. 美女主播「遭男諧星強拉開房」！木下隆行道歉…她怒揭被脫衣噴體液
  9. 「8大無名正妹」近況曝！傳奇網紅結婚當媽　4人已死會升格人妻
  10. 整理5女星瘦身攻略！李佳豫「番茄汁減肥法」　鞠婧禕一口麵包嚼32下

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366