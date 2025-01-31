郭泓志驚人發言：它不是重點！不只棒球厲害…「新才能」意外曝光

記者陳芊秀／台北報導

全新實境綜藝《全明星出發吧！》由好看娛樂製作，播出後收視告捷並持續創新高，本週將播出全新第八集。節目由卜學亮、姚元浩、郭泓志3位星級領隊，加上小助手畇二，一起為乱彈阿翔、金曲台語歌后孫淑媚，以及兩次金鐘益智及實境節目主持人獎得主KID，3位三金貴賓實現暢玩北台灣的心願。

▲《全明星出發吧！》帶領三金得主明星，體驗北台灣行程。（圖／好看娛樂）

卜學亮透露：「有一位嘉賓說，可以幫她拍美美的照片。」這不僅讓3位領隊立即拿起手機，就連乱彈阿翔、KID都當起攝影師，大家一起為孫淑媚拍美照，讓現場立即成為「全明星攝影大賽」。越拍越起勁的姚元浩還說：「我們換一個地方拍。」讓等待許久的KID忍不住怒吼不禁催促：「快點啦！（拍）幾張了！」

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而郭泓志展現棒球以外的才能，要孫淑媚拿起甜點當前景，還說：「它不是重點，重點在於妳。」令眾人驚呼真的很會講。當大家拿出照片講評時，KID看到姚元浩拍攝孫淑媚拿著芒草的美照時，大膽吐槽說：「很適合去演關公！」讓全場笑翻。

▲《全明星出發吧！》左起孫淑媚、郭泓志拍合照。（圖／好看娛樂）

《全明星出發吧！》星級領隊量身打造的行程，包括像是泡溫泉、黃金獵犬摸到飽等等，讓參與的孫淑媚說：「我覺得整個感覺很像在完成未知的人生清單打勾。」還補充道：「我不知道願望卡是這樣用的，早知道寫多一點。」而正對著黃金獵犬屁股的卜學亮則是搞笑說：「我覺得我很像（黃金）馬桶耶！」

▲卜學亮與黃金獵犬合照。（圖／好看娛樂）

除此之外，大家一起造訪苗栗的賽車場，郭泓志不僅會打球、會當領隊、更能邊賽車邊開槍，變身「雙槍俠小郭」。《全明星出發吧！》，每週六晚上8:00台視首播、週日晚上8:00 八大綜合台播出、OTT平台Netflix、LINE TV、中華電信MOD/Hami video 影劇館+，週日晚上10:00全面上架、MyVideo隔周六晚上8:00上架 ​​。

▲《全明星出發吧！》體驗賽車槍戰左起KID、郭泓志、孫淑媚、乱彈阿翔、畇二、卜學亮、姚元浩。（圖／好看娛樂）