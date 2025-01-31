記者吳睿慈／專訪

南韓6人男團DRIPPIN從選秀節目《PRODUCE X 101》發跡，成員車俊昊曾經一路打進出道組「X1」，雖然團體最終破局，但他後來加入DRIPPIN，並與其他成員黃允省、金東玧、李協、金敏緒、周昌旭一起出道，可愛活潑的形象闖蕩歌壇。他們2023年首度訪台，緊接著在2024年末遵守與歌迷的承諾再度來台舉辦專場活動，趁空接受《ETtoday》專訪，分享過年計畫，更透露秉持著讓團體進步的宗旨，他們一個月開一次會議，成員間不吝嗇談「愛」，大哥李協害羞表示：「上次才打給昌旭，跟他說要加油喔，愛你喔。」車俊昊聽聞笑言：「你們在交往嗎？」好感情溢於言表。

▲DRIPPIN從選秀節目《PRODUCE X 101》發跡，成員皆有唱跳實力。（圖／記者黃克翔攝）



DRIPPIN經過選秀節目《PRODUCE X 101》的淬煉，出道後更是每個月進行一次大規模的討論會，東玧解釋：「出道初期因為對彼此不熟，確實常常會有這樣的會議，但現在已經熟悉彼此，不太常做這種討論會。」俊昊補充，起初成團時，他們連對彼此講話的態度都很小心，經常把「請」、「不好意思」、「抱歉」掛在嘴上，「因為對彼此不是很熟悉，大家講話前都會先說『抱歉，那個⋯』。」尊重成員的意見，成就現在的6人。

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▲東玧爆料俊昊都不關燈，全場笑出來。（圖／記者黃克翔攝）



東玧趁勢爆料，「現在雖然很少開討論會了，但我有件事實在很想問一下，俊昊你為何老是不關廁所燈！」俊昊自招確實經常進了房間後就忘記關廁所燈，但現在已經改進很多。東玧不忘加碼虧他：「所以我都走在後面幫他關燈，我想現在搞不好家裡的燈還沒關喔！」幽默的發言逗笑所有人。

▼▲隊長黃允省經常為成員點餐，心思細膩還會照顧到金敏緒喜歡配白飯吃。（圖／記者黃克翔攝）



DRIPPIN在隊內各司其職，隊長黃允省熱愛看外送APP留言，點的食物幾乎沒有失誤過，東玧大讚：「有一次他點了炸雞，真的超好吃！」隊長分享零失誤秘訣是「我都會看評分，如果是滿分5分反而沒那麼好，要4.9或4.8分會更好，因為代表留言量大」，他負責點餐，就連心思都很細膩，知曉所有成員的口味，他舉例金敏緒比較挑食，「但只要幫他點白飯一碗配著吃就沒問題了」。

金敏緒分享：「因為我很喜歡吃白飯配炒豬肉吃類的，有一次我忘記說『要另外加點白飯』，沒想到外送來的時候，居然有一碗飯，我問大家『這是誰另外加點的嗎』，但允省跟我說『那是點給你的』，當下就讓我很感動。」

▲李協很有愛心會撿流浪動物回家，並幫小動物找個家。（圖／記者黃克翔攝）



隊內大哥李協則很有愛心，俊昊透露：「我們協哥哥很喜歡小動物，如果看到流浪動物，會撿回家先照顧，然後再幫牠找好的主人、一個溫暖的家。」李協過去曾經撿了3隻流浪貓回家，但皆是暫時放在姊姊那裡。

▲金敏緒想跟成員一起看日出。（圖／記者黃克翔攝）



過年將至，但韓國與台灣迎新年的日子不同，首先是1月1日當天大多數人喜愛看日出，金敏緒許願：「我有個願望就是和成員一起迎新年看日出。」被問到看日出誰可能爬不起來？成員爆笑回答：「就是敏緒會賴床！」他則急忙回答：「要看日出的話，我就索性不睡了，看完再睡。」

▲DRIPPIN盼望過年抽空陪家人。（圖／記者黃克翔攝）



提到農曆春節，成員皆想與家人度過珍貴的年假時光，李協說：「想跟成員一起度過春節，也想和家人聚聚，如果有工作的話就好好工作，想過得充實點。」俊昊則透露：「因為跟家人相聚的時間很少，如果可以的話，我想要跟家人去旅遊，也想吃點好吃的。」東玧回答：「因為我的家鄉是離最近的，所以我也想跟家人一起過。」最後隊長黃允省不只擅長點外送，他也會下廚，「今年我想要親手做年糕湯給家人吃」，成員聽得羨慕大喊：「那我們呢？」他笑答：「我會點外送給你們吃！」成員間相愛相殺，感情極佳。