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范瑋琪曾是英文補習班老師！　這樣教3歲飛翔學單字…網讚：超厲害

記者李湘文／綜合報導

藝人范瑋琪育有一對雙胞胎兒子飛飛、翔翔，從孩子還小的時候就重視英文教育，也將英文教學融入日常生活。陳建州26日PO出一段影片，只見范瑋琪拿著英文單字卡，耐心引導飛飛翔翔複習，不僅發音標準，也讓孩子們玩得超開心，令網友驚嘆「超厲害」、「好棒的英文課」。

▲范瑋琪教飛飛翔翔英文。（圖／翻攝自臉書／范范 范瑋琪）

▲范瑋琪曾是英文補習班老師，自己教飛飛翔翔英文。（圖／翻攝自臉書／范范 范瑋琪）

影片中，范瑋琪跟飛飛、翔翔邊玩邊學英文，拿著單字卡，一個一個問「this one?」，待兒子答出正確答案，就稱讚「that's right」，如果小孩一時答不出來，也會耐心等待、引導。她從頭到尾用英文跟飛飛翔翔對話，還不時穿插英文吐槽，讓3歲的雙胞胎樂得哈哈直笑，「家庭英文課」氣氛超好。

▲范瑋琪教飛飛翔翔英文。（圖／翻攝自臉書／黑人 陳建州）

▲范瑋琪教飛飛翔翔學英文單字。（圖／翻攝自臉書／黑人 陳建州）

陳建州把這段「英文課」影片PO到臉書，透露：「其實范范還沒當歌手前、真的在補習班當過英文老師！當時在等待發片的日子裡……她白天去星巴克打工、晚上再去教小朋友英文！現在完全派上用場了！」網友也驚嘆「好棒的英文課」、「媽媽好會教」、「范范很適合當英文老師」、「我也想被教」。

▲范瑋琪教飛飛翔翔英文。（圖／翻攝自臉書／黑人 陳建州）

▲范瑋琪教英文，讓飛飛翔翔樂得直笑。（圖／翻攝自臉書／黑人 陳建州）

事實上，范瑋琪曾經在洛杉磯波莫納大學主修稅法，之後轉學到哈佛大學進修推廣學院經濟系學分班，雖然最後選擇休學回台灣發片，但仍說得一口流利的好英文。她出道前為了討生活，曾經在英語補習班工作8個月，當時就是教小孩子英文，現在自己生了雙胞胎兒子，也會在日常生活中教飛飛翔翔認識數字、顏色的英文單字，把英文教學融入生活。

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