演藝圈7寵妻魔人！1句「我老婆勒」登老公界天花板　具俊曄廁所藏驚喜

記者劉宜庭／綜合報導

演藝圈中，許多男星以其對妻子的深情厚愛而聞名，這些「寵妻魔人」的行為不僅令人感動，也讓粉絲心生羨慕。以下是幾位代表性人物及其甜蜜瞬間的回顧。

1.陳傑憲：我老婆勒

在2024年的世界12強棒球賽上，中華隊奪下金牌，身為隊長的陳傑憲賽後仍不忘對妻子綺綺（Hailey）的關心，在場邊頻喊「我老婆咧」。不僅如此，他在慶功宴上，也被發現默默抱著兒子，被冠上「老公界天花板」封號，大獲粉絲好評。事後，他受訪解釋，很幸運打出不錯成績，所以關注度會比較高，「所以在那個混亂的場面，我會希望我的老婆跟小孩都在一個比較安全的地方」，

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▲陳傑憲賽後在場邊找老婆。（圖／記者李毓康攝）

2.坤達：我今天就會回家餵貓

坤達是男團Energy成員之一，2024年7月跟團員一起在台北小巨蛋開唱時，坤達也難得公開拿著麥克風說：「我太太今天也有來。」鏡頭一下拍到坐在包廂、害羞遮臉的柯佳嬿，他笑說：「想跟她說，我今天就會回家餵貓、清大便、洗碗。」甜蜜互動閃瞎全場觀眾。

▲坤達小巨蛋放閃。（圖／相信音樂提供）

3.李李仁：得獎後第一時間打視訊給陶子

李李仁以《周處除三害》奪下第26屆台北電影節「最佳男配角獎」，不僅在典禮現場哽咽，受訪時更激動表示「很想打電話給我老婆。」便隨即拿起手機撥打。

陶晶瑩接到丈夫打來的電話，慌亂之中脫口「靠背喔」，逗笑全場。事後，她透過臉書還原當下情形，原來老公得獎當下自己正在遛狗、撿大便，「因為我是大素顏，所以混亂中喊了一聲『靠背』真是不好意思。」

▲李李仁得獎後視訊老婆陶晶瑩。（圖／記者許逸群攝）

4.周杰倫：演唱會結束衝去抱老婆

在周杰倫在演唱會結束後，妻子昆凌曬出一段後台影片，直直走向她掌鏡的鏡頭，彷彿像要上前給老婆一個擁抱，笑彎的眼睛被形容滿滿都是愛，老婆視角閃翻眾人，夫妻好感情更是溢於言表。

▲周杰倫演唱會後擁抱昆凌。（圖／翻攝自IG）

5.具俊曄送大S禮物藏廁所

2024年10月大S（徐熙媛）迎來48歲生日時，具俊曄送上價格近10萬元的名牌手環，還有畫畫送她，「用畫的方式當作卡片給她，上面寫了Happy Birthday，我的愛，熙媛」，相當用心。有趣的是，他偷偷準備驚喜給老婆，把禮物藏在廁所，大S事後則笑說「萬萬沒想到！連我這個驚喜破解王都感動到了！不過驚喜歸驚喜，還是忍不住捶了他兩拳！」

▲具俊曄今年為大S慶生藏驚喜。（圖／翻攝自Instagram／djkoo）

6.Akira觀眾區擊掌林志玲

Akira是日本天團放浪兄弟的成員，也是林志玲的老公，先前和團員來台開唱時，他直接往觀眾席區域走去擊掌愛妻，夫妻倆超閃互動，更是上全場氣氛嗨到最高點。他過去受訪，被問及用一個味道形容林志玲？他的答案同樣閃瞎大家，「用一個味道來比喻她的話，不只甜，還有深度、有品味，咬一口就會有世界觀心胸寬闊又舒服的感覺散發出來」。

▲AKIRA台下擊掌林志玲。（圖／翻攝自林志玲IG）

7.婁峻碩：我才是被寵的呀

婁峻碩2024年10月在直播中坦言自己是被寵的一方，起因是他看見有粉絲誇獎「婁峻碩絕對是寵妻魔人」，他謙虛透露其實大家都搞錯了，「我最近在飲食控制，凡幾乎餐餐幫我備餐，我才是被寵的呀！」超寵語氣散發出滿滿甜蜜氛圍，羨煞眾人。

▲婁峻碩透露自己才是被寵的人。（圖／翻攝自Threads／shoumethemoneyxx）