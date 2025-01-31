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韓選秀10大經典名場面！「霧里霧嘟七個八」變迷因　MMO碎嘴團笑翻網

記者劉宜庭／綜合報導

選秀節目一直是韓國娛樂圈的熱潮，許多經典場面讓觀眾印象深刻。以下是幾個在《Produce 101》系列及其他選秀節目中的名場面，讓我們一起回顧那些精彩瞬間，這些名場面不僅展示了選秀節目的魅力，也讓觀眾感受到練習生們努力追夢過程中的真實與幽默。

▲南韓選秀節目。（圖／翻攝自Instagram／帳boysplanet.official）

▲南韓選秀節目。（圖／翻攝自Instagram／boysplanet.official）

1. 裴允靜老師對金素惠的提問

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在《Produce 101》中，擔任導師的裴允靜對練習生非常嚴格，曾經對金素慧說出一句經典台詞：「素慧啊，妳真的想當歌手嗎？」一針見血的毒蛇發言，不僅引起了觀眾廣泛熱議，也成為了節目的經典瞬間，甚至引來其他綜藝節目爭相邀約，意外爆紅。

2. 俞璉靜的高音

在《Produce 101》中，練習生俞璉靜以一曲《Into the New World》中的高音部分驚艷全場。她的出色表現讓人氣迅速攀升，成為觀眾心中的焦點，並為她後續的發展奠定了基礎。
 


3. 《BANG BANG》舞台

只要是看過《Produce 101》第一季的國民製作人，就一定會記得超經典舞台《BANG BANG》！全昭彌、金請夏、金度延、磪有情、金岱妮、金書京、權恩彬的這場演出，被形容是初代復仇者聯盟的誕生，精湛舞技和默契配合讓這一表演成為節目中的一大亮點，吸引了大量觀眾的關注與討論，至今仍是粉絲心中的經典。


4. MMO五人碎嘴團

在《Produce 101 第二季》中第一集中，面對其他練習生陸續入座，同為經紀公司MMO出身的姜丹尼爾、尹智聖、崔泰熊、金宰漢、朱抮玗在台下頻頻聊天，被網友笑虧「MMO相聲團」、「MMO讓我好奇是不是整間公司的人都很搞笑」、「MMO碎嘴團」、「第一集真的是一直在講話啊他們幾個」、搞笑互動和真實反應不僅讓觀眾捧腹大笑，也展現了練習生之間的友誼。


5. 練習生與家人的搞笑通話

在《Produce 101》第二季中，柳會勝打電話給家人時笑說：「媽媽，我又去軍隊了，哈哈哈…。」接著，換柳辰沅被妹妹問「那裡很多帥哥嗎？」他傻眼表示：「你應該擔心我啊，竟然在找帥哥。」另外，柳善皓面對媽媽關心飲食狀況，他無奈抱怨：「不給飯吃啊，只給很少。」爸爸聽完氣問「讓他們多給點飯啊！說一下！」他解釋：「可以吃很多的，我一天吃五餐嘛，可是（這裡）只給早午晚餐。」才讓爸媽恍然大悟。

還有一個經典名場面是，尹智聖一接通電話，妹妹立刻大喊「智聖！智聖！我作為智聖妹妹…是採訪嗎？」當他解釋是想關心妹妹生活有沒有好好過？結果換來的答案是「啊！我生日過得很好哦！」開朗又活潑的妹妹讓他啞口無言、慌亂之下掛斷電話，事後更懊悔表示：「啊～我怎麼辦啦！應該打給媽媽的…應該打給爸爸的…是我瘋了吧。」

 

6. 《NEVER》舞台大爆紅

《NEVER》是《PRODUCE 101》第二季中的分組歌曲，由黃旼炫、賴冠霖、金鐘鉉、金在煥、邕聖祐、李大輝、朴佑鎮合作，超強實力陣容展現高水準表現，其精彩程度令觀眾驚艷不已，今仍是粉絲心目中經典的名場面，也被形容有復仇者聯盟的感覺。

7. 《Produce 48》的《BOOMBAYAH》

在《Produce 48》中，《BOOMBAYAH》的舞台被形容「地獄BAYAH」，雖然當時的組員名次很低，幾乎是經過挑選後、剩下的人所組合而成，加上節目採用PK對戰的形式，實力較弱的「被挑剩組」常常成為其他組別的競爭對手，該組當時被韓國練習生李彩靜指定成為對手，演出的是難度極高的BLACKPINK歌曲《BOOMBAYAH》，且該組別中有四名日本練習生，面對全是韓文的RAP詞，她們承受著巨大的心理壓力，甚至不禁流下眼淚。

令人意外的是，影像發布幾小時後，觀看點擊數最高的並不是人氣練習生宮脇咲良、松井珠理奈或李佳恩，而是F組的千葉惠里，原因是她們的表演有股逆流而上的感覺，從表演中完全能感受到她們的努力，千葉惠里的RAP更是讓她成為直拍點閱第一。

8. 《GIRLS PLANET》符雅凝被惡剪

在《GIRLS PLANET》中，符雅凝因被惡剪用Rap diss崔有真而引發熱議。當時，符雅凝被問「如果要對（CLC）崔有真說一句話的話？」她用英文說：「We go up! But you don't.（我們往上，但你不能。）」不過，她事後澄清是遭到節目惡意剪輯，其實她跟有真私下不但交情好，還是牌友，「我經常去她宿舍打牌」！

還原當時情況，符雅凝表示：「其實現場的氣氛非常好，首先我是非常尊重CLC前輩的，但老師非要讓我說一句（狠話），有真姐姐當時反應也是很好的，剪出來你們看到就不是這樣子了。」

9. 《BOYS PLANET》的「霧里霧嘟七個八」

來自大陸四川的練習生楊鈞、王顏宏挑戰韓團SEVENTEEN夯曲〈HOT〉，第一句「霧里霧嘟七個八」意外變成一個迷因，甚至還有網友開玩笑表示聽不了原本的版本了，「因為腦袋裡面都是這個」。

10.《星光閃耀的少年》評審真實反應

最後，在《星光閃耀的少年》中，張集駿、楊言、陳明羽演出《Fantastic Baby》，而該曲原唱BIGBANG團員大聲剛好就是評審老師，3人賣力熱舞的樣子，卻讓評審露出尷尬微笑，李昇基更是幽默表示：「我覺得幾位玩得開心就夠了。」更有網友開玩笑說「大聲出道18年第一次眼睛睜那麼大」、「大聲：這真的是我的歌嗎」、「笑翻….導師反應真的每個都傻眼」。

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韓選秀, 選秀節目, Produce 101

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