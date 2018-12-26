美國偶遇迪麗熱巴！　網友偷拍背影傻眼：身材跟圖差太多

記者李湘文／綜合報導

新疆女星迪麗熱巴擁有維吾爾族血統，深邃的五官令觀眾印象深刻，人氣也一直水漲船高。最近有網友在美國街頭巧遇迪麗熱巴，偷偷拍下她在工作中的背影，放上網後卻吐槽「這個身材跟精修圖差太多了，有點不敢相信」，立刻引起熱議！

▲迪麗熱巴有著好身材。（圖／翻攝自微博／Dear-迪麗熱巴）

一名網友在大陸論壇中PO照，透露朋友在洛杉磯遇到迪麗熱巴：「不知道是拍廣告還是拍戲，這個身材跟精修圖差太多了，有點不敢相信。」照片中，迪麗熱巴穿著白色無袖上衣、緊身牛仔褲，完全顯露出真實身材，正拎著購物袋輕快地走在斑馬線上。

▲▼迪麗熱巴在美國拍攝的照片曝光，被網友吐槽胖了。（圖／翻攝自微博）

照片曝光後，部分網友毫不留情吐槽「看來是真胖了」、「這大屁股這腿」、「五五分」；但也有人認為只是角度問題，實際上看四肢還是很瘦，「這是胖的話，我也想這麼胖」、「迪麗熱巴從身材到顏值沒有什麼好黑的啊」、「拿放大鏡看的吧」。

▲迪麗熱巴日前直播，宣稱是真的胖了。（圖／翻攝自微博／Dear-迪麗熱巴）

不過，迪麗熱巴過去就被粉絲暱稱「胖迪」，日前直播跟粉絲聊天時，也坦承最近確實胖了一點，「因為我休息了幾天，宅了幾天，每天吃得多，吃胖了。」但她笑稱自己只是「胖著玩玩，想胖就胖」，聽到有粉絲誇讚胖了比較好，便樂道：「是吧，我也這麼覺得。」絲毫不在意。