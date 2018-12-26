羅志祥、周揚青聖誕合照閃爆！　東京迪士尼「情侶裝」約會：幸福一天♥

記者李湘文／綜合報導

羅志祥、周揚青終於同框放閃啦！他們交往多年，趁著聖誕佳節，遠赴東京迪士尼樂園約會，還難得在Instagram放上好幾張合照，穿著一紅、一黑的同款情侶裝，並搞怪擺出一樣的拍照姿勢，閃翻一大票粉絲！

▲羅志祥、周揚青到東京迪士尼樂園過聖誕節。（圖／翻攝自周揚青Instagram）

周揚青25日在東京迪士尼樂園打卡，戴上充滿童心的米妮頭套、手套，開心跟米奇合照，並寫下：「Hi Mickey～Hi Minnie！」又一連PO出好幾支遊行影片，顯然在遊樂園裡玩得十分開心。

▲周揚青有男友陪伴，在迪士尼樂園開心打卡。（圖／翻攝自周揚青Instagram）

原來，周揚青這趟是跟羅志祥去約會，晚上也在Instagram上傳合照，一起穿著寫有「I'M FOR REAL」、「NO JOKE」的帽T，擺出各種俏皮姿勢，更有疑似牽手的閃照，難得大秀恩愛，閃光度破表。

▲羅志祥、周揚青難得大方PO合照。（圖／翻攝自周揚青Instagram）

PO出照片的同時，周揚青也甜蜜寫道：「小時候以為聖誕老人真的存在，長大後才明白，所有禮物都來自愛你的人♥ 今天是開心又幸福的一天 I'm for real #NoJoke」雖未直接點名，卻傳達了對男友的感謝告白。

▲羅志祥、周揚青聖誕節放閃。（圖／翻攝自周揚青Instagram）