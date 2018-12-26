「雍正帝」唐國強來台！　自曝片酬比不上小鮮肉

記者李欣容／台北報導

《雍正王朝》的雍正皇帝唐國強，帶領盧奇、梁麗等大腕演員今（26日）在張榮發基金會國際會議中心舉行兩岸藝術論壇、書畫展。唐國強被封為「帝王專業戶」，他最滿意的還是雍正帝角色，但將一切功勞歸功給拍攝團隊，還自嘲片酬已經比不上年輕演員了。

▲唐國強出席第七屆海峽兩岸電視藝術節。（圖／記者李欣容攝，下同）

唐國強詮釋過雍正、乾隆、唐太宗、秦始皇，還有觀眾說他承包5千年歷史，唐國強聞此孝說：「我怎麼敢承包，大家只是開玩笑！」演這麼多帝王，其中《雍正王朝》最令他滿意，「因為劇本好，有厚度，尤其導演、攝影，整個團隊都很努力。」

被問到大陸假收視率，唐國強不諱言，許多製作單位確實為了收視率做假流量，對社會造成不好影響，且近來查稅嚴格，他自嘲自己的作品都在「大流量」以外，不比那些小鮮肉，酬勞都不高，「我都不明白這個錢（酬勞）...怎麼給到上億呢？片子得賣多少錢？」認為查稅是必須的。

1年前唐國強曾帶家人來台灣旅遊，最想念的還是台灣小吃，儘管血糖高，昨天還是跑去買了鳳梨酥，他今也在現場揮毫，展現多幅書法作品，還有粉絲親自為他題字，爭相找他拍照留念，帝王風範絲毫不減。

此次書畫展由中華廣播電視節目製作商業同業公會負責主辦，理事長汪威江表示，這次的兩岸暨港澳地區藝術論壇及藝術家書畫展首度在台灣舉行，台灣也派出堅強陣容，包括周丹薇、楊燕、凌蕙蕙、谷音、鄧美芳、司馬三三、小馬、張瑞竹及姚采穎等20多位演藝人員的精彩作品皆有展出。