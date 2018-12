Me Too影響不只電視劇！韓衛生棉廣告一句話打中女人心

文/鍾樂偉

因為「MeToo」風潮,一直以來韓國女性被歧視的問題,近大半年間,不斷在韓國社會廣為熱議。也因這風氣一開,近來韓國不單是電影與電視劇的題材,都開始轉為涉獵相關的內容,現在連廣告也不能避免,以反映現實女性生活的角度來製作。

日前,一標榜「有機天然衛生棉」,由英國知名女性環保運動家Susie Hewson創立的品牌「Natracare」,便在韓國市場內推出一個新廣告。當中呈現的內容,便引來廣泛女性討論。

以往一般的衛生棉電視廣告,大多是挑選漂亮女性作為廣告主角,要她們開朗地笑,或是無憂無慮、發自內心地歡欣騎着單車,又或是要她們自由自在地跳著芭蕾舞,來傳達出在「那些日子」(即女性生理期間),在使用該品牌的衛生棉後,都可以保持著乾淨、清爽與舒適等正面形象。

但是,大部份女性其實都不會對這樣的衛生棉廣告擁有共鳴,也不能反映出女性面對生理期間的現實感覺。反而,在這個韓國版本的「Natracare」廣告內,後半部分的對白,包括「生理期內不能穿白衣服、也不能安心睡覺、一整天感到不快、做什麼事都不順心、穿什麼都感到不安、做什麼事都不集中等等」,這通通才這是女性在生理期感受到的實際情感。

為此,「Natracare」這次推出的新廣告,便是擺脫了一貫主流衛生棉廣告的框架,不再是單方面地硬銷強調產品的種種功能,而是以呈現女性真正心理狀態為主調,製作這個令女性觀眾看完都會點頭認同,擁有無比共鳴感的產品廣告。

廣告最後,以「什麼都不做也沒關係,那也是你的選擇﹗Do something or do northing!」來表達出尊重女性有追求舒適感的自身選擇權,這也與當下現代女性追求的高度自主性路線不謀而合。

雖然「Natracare」在韓國國內的銷售額僅能勉強打入十大,但隨著這個甚具話題的廣告播出以後,相信乘當下MeToo的女權抬頭之勢,該品牌的衛生棉市場,在明確的品牌定位引指下,絕對有大升的可能。

