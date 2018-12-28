ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

Me Too影響不只電視劇！韓衛生棉廣告一句話打中女人心

Steve Chung 鍾樂偉 Steve Chung 鍾樂偉

現職中大全球研究課程助理講師，並為韓國翰林大學言論情報學系博士候選人，..

文／鍾樂偉

因為「MeToo」風潮，一直以來韓國女性被歧視的問題，近大半年間，不斷在韓國社會廣為熱議。也因這風氣一開，近來韓國不單是電影與電視劇的題材，都開始轉為涉獵相關的內容，現在連廣告也不能避免，以反映現實女性生活的角度來製作。

▲Me Too影響不只電視劇！韓衛生棉廣告一句話打中女人心。（圖／翻攝自Naver TV）

日前，一標榜「有機天然衛生棉」，由英國知名女性環保運動家Susie Hewson創立的品牌「Natracare」，便在韓國市場內推出一個新廣告。當中呈現的內容，便引來廣泛女性討論。

以往一般的衛生棉電視廣告，大多是挑選漂亮女性作為廣告主角，要她們開朗地笑，或是無憂無慮、發自內心地歡欣騎着單車，又或是要她們自由自在地跳著芭蕾舞，來傳達出在「那些日子」（即女性生理期間），在使用該品牌的衛生棉後，都可以保持著乾淨、清爽與舒適等正面形象。

▲Me Too影響不只電視劇！韓衛生棉廣告一句話打中女人心。（圖／翻攝自Naver TV）

但是，大部份女性其實都不會對這樣的衛生棉廣告擁有共鳴，也不能反映出女性面對生理期間的現實感覺。反而，在這個韓國版本的「Natracare」廣告內，後半部分的對白，包括「生理期內不能穿白衣服、也不能安心睡覺、一整天感到不快、做什麼事都不順心、穿什麼都感到不安、做什麼事都不集中等等」，這通通才這是女性在生理期感受到的實際情感。

為此，「Natracare」這次推出的新廣告，便是擺脫了一貫主流衛生棉廣告的框架，不再是單方面地硬銷強調產品的種種功能，而是以呈現女性真正心理狀態為主調，製作這個令女性觀眾看完都會點頭認同，擁有無比共鳴感的產品廣告。

▲Me Too影響不只電視劇！韓衛生棉廣告一句話打中女人心。（圖／翻攝自Naver TV）

廣告最後，以「什麼都不做也沒關係，那也是你的選擇﹗Do something or do northing!」來表達出尊重女性有追求舒適感的自身選擇權，這也與當下現代女性追求的高度自主性路線不謀而合。

雖然「Natracare」在韓國國內的銷售額僅能勉強打入十大，但隨著這個甚具話題的廣告播出以後，相信乘當下MeToo的女權抬頭之勢，該品牌的衛生棉市場，在明確的品牌定位引指下，絕對有大升的可能。

（以上圖片皆翻攝自Naver TV）

本文由鍾樂偉【打破傳統框框的韓國女性衛生棉廣告】授權提供

想成為韓星爆爆特約寫手嗎？歡迎投稿報名【韓粉圈圈】►看更多鍾樂偉專欄文章

Sunnee爆紅半年來沒休息過　陷網路霸凌低頭語塞...

推薦閱讀

獨／罔腰賣1580元保養品…網撕包裝「是別家200元商品」　鳳梨解答：不一樣！

IG 25萬追蹤…小玉大安森林公園發禮物　時間一到「0人到場」！

楊冪離婚只是前戲？　網爆將官宣新戀情「對象是謝霆鋒」

路人拍下「經過的善良孩子」　4年後看紐約電視牆驚覺：是防彈V！

小周周3歲就有大長腿！　抽高超過「162公分昆凌的腰」

斷開妞妞「新鬼嫂」上《玩很大》！　小鬼公開「躺肩依偎照」：太好了

賈靜雯、蘇有朋隔13年「倚天CP」合體！　網一看「左下角亮點」笑炸

網友狂酸：同居10年不上床？《比悲傷》編劇6000字解密15個「BUG」

張衛健爆引退不再拍戲！　弟弟暴斃身亡、妻子流產陷陰霾

利菁「母愛爆發」邀吃團圓飯　孫生「一句話惹火她」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

獨／罔腰賣1580元保養品…網撕包裝「是別家200元商品」　鳳梨解答：不一樣！

IG 25萬追蹤…小玉大安森林公園發禮物　時間一到「0人到場」！

楊冪離婚只是前戲？　網爆將官宣新戀情「對象是謝霆鋒」

路人拍下「經過的善良孩子」　4年後看紐約電視牆驚覺：是防彈V！

小周周3歲就有大長腿！　抽高超過「162公分昆凌的腰」

斷開妞妞「新鬼嫂」上《玩很大》！　小鬼公開「躺肩依偎照」：太好了

賈靜雯、蘇有朋隔13年「倚天CP」合體！　網一看「左下角亮點」笑炸

網友狂酸：同居10年不上床？《比悲傷》編劇6000字解密15個「BUG」

張衛健爆引退不再拍戲！　弟弟暴斃身亡、妻子流產陷陰霾

利菁「母愛爆發」邀吃團圓飯　孫生「一句話惹火她」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

Me Too, 衛生棉, 廣告, 日韓風

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 孫安佐健身影片露玄機！網比對「場地背景」秒認出：真的是館長
  2. 《小鬼當家》麥考利改名　網友看到「票選結果」：是我眼花嗎
  3. 劉德華「台北演唱會卡關！」　小巨蛋14天唱8場被打槍
  4. Me Too影響不只電視劇！韓衛生棉廣告一句話打中女人心
  5. 重逢半年就訂婚！蔡阿嘎無意間「一句話」　二伯聽完點頭嫁了
  6. 蔡依林累了...腳一抬「不科學坐姿」　巨人大腳丫現形粉絲看呆
  7. 瘋電影／葉問外傳：張天志　我不是英雄我是來打你的
  8. 《知否》小公爺一笑撩少女心！　網友想嫁見「婆婆長這樣」傻了
  9. 《偶像練習生》選手考上伯克利　當歐陽娜娜、王力宏學弟
  10. 青峰：以為大家會呼我2巴掌！　參加《歌手》原因曝光…看留言落淚

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366