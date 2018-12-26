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陳綺貞「出道照片」出土！　站在天橋唱歌被警察開罰單

記者關韶文／台北報導

正宗文青女神陳綺貞出道20週年，除舉辦「漫漫長夜」20週年小巨蛋演唱會，睽違5年終於發行最新專輯《沙發海》，除了公佈私房歌單之外，陳綺貞也將在12月27日晚上九點現身120分鐘直播節目，回答歌迷即時提問，並將帶來過去二十年珍貴的照片資料，與聊天室內的歌迷一起重溫當年的知名場景。

陳綺貞搶先預告四個節目彩蛋：第一個是「公開陳綺貞出道第一場演出活動照」，當初的唱片公司表示第一張專輯《讓我想一想》正式發片第一天。認為陳綺貞的聲音是屬於城市的聲音，於是選擇到人最多的地方發片，地點是台北車站最正中的一個天橋，讓陳綺貞站在天橋上拿著一把吉他演唱，結果造成交通大阻塞，被警察開了600元的阻礙交通罰單，才唱了幾首歌，就被迫停止演出 。

▲▼陳綺貞。（圖／KKBOX提供）

 ▲陳綺貞私藏彩蛋曝光。（圖／KKBOX提供）

第二個彩蛋是「『時間的歌』聲音採集計畫」在2013年陳綺貞歷時半年走訪台灣與世界各地錄製匯集而成，對陳綺貞來說，就算是相同的錄音場合，每次錄起來還是會不一樣，她說：「錄音場景的改變，就像在捕捉聲音不同的生命力，溼度的不同，情緒的變化，都會造成不同的錄音成果，聲音就像色彩一樣會因為各種因素有些微的改變，我很喜歡品味這樣的變化」』回想過去自己扛著笨重的收音麥克風，跑遍全臺灣採集漁港、市場、溪流、飛機、公園、火車等聲音，聲音採集的足跡從台北市區到高雄偏僻的溪流，也有到半夜九份以及東部山上。這個計畫也獲得廣大歌迷的迴響。

▲▼陳綺貞。（圖／KKBOX提供）

▲▼陳綺貞將在小巨蛋開唱。（圖／KKBOX提供）

▲▼陳綺貞。（圖／KKBOX提供）

陳綺貞也分享第三個彩蛋為「觀察者四部曲」的創作計畫，在出道的20週年開啟，以首部《沙發海》- 一些關於孤獨的歌揭開序幕。用觀察者的角度觀察人生百態，並從「傷害」出發，期待用創作卸下世代的傷害、孤獨與療癒。幾乎一人包辦所有詞曲創作的陳綺貞，創造華語樂壇的「indie pop」，也再一次帶給大家全新的體驗。

而第四個彩蛋為最新專輯中《她說》這首歌收錄過程的幕後花絮，陳綺貞說自己小時候很喜歡一張鋼琴大師Steve Dobrogosz的爵士音樂專輯，聽了超過幾百次，這次在專輯籌備時想到了這位音樂大師，於是和他聯絡上促成這次的合作，感覺像心願解鎖。陳綺貞說：「回想起過去青澀的自己，在高中時的宿舍，因為晚上睡不著，就戴著耳機聽歌，想像著以後我不知道會不會做音樂，當時我覺得我不管以後長大要做什麼，我一定要做跟音樂有關的事情。我每一次聽，心中就有這樣的期許。 在20週年這時候有這樣的合作，對我來說是非常重要有意義的。」

陳綺貞生涯首度為粉絲挑選早、中、晚超過六小時的好音樂，她也透露自己在聽音樂過程中非常重視耳機品質及音量間的平衡，除了她的音樂喜好及常聽的歌手作品將可透過這次的選曲一窺端倪外，更將破天荒現聲直播120分鐘，不僅分享出道20年的點點滴滴，本人也將參與線上即時互動，希望能藉由12月27日，在KKBOX「速爆音樂台」的節目，帶給粉絲們一個最舒服享受的「Cheer20綺貞日」。

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