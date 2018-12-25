孔曉振「想當平凡女人」接演驚悚片　嚇到好友孫藝真

記者蕭采薇／綜合報導

由「韓劇女王」孔曉振領銜主演的南韓驚話題悚新片《鎖命危機》，即將在明年1月18日正式上映。時常透露自己不敢看驚悚恐怖片的孔曉振，坦言曾一度婉拒接演，卻因為電影處女作《女高怪談2鬼戀人》就跟導演李權結緣，兩人交情匪淺讓她盛情難卻，再加上角色是個「非常平凡的女人」，反而讓她被角色的「平凡」深深吸引，因此決定接演。

▲《鎖命危機》孔曉振透露因為角色的平凡感，反而吸引她接演。（圖／采昌提供）

孔曉振甚至還跟導演針對劇本連續聊了四個晚上，為角色投注無比熱情。有趣的是，由於電影太過驚悚，不僅讓孔曉振的父親放話：「我可能看不了這部電影了。」就連閨密好友孫藝真都自爆看完預告後「做了跟預告內容一樣的噩夢。」讓孔曉振無奈大呼：「該不會孫藝真比我還要膽小吧？！」

▲《鎖命危機》孔曉振透露因為角色的平凡感，反而吸引她接演。（圖／采昌提供）



《鎖命危機》以變態陌生人入侵單身女子套房為主題，輔以駭人聽聞的殺人案件，透過大眾都頗有共鳴的題材為基礎，將獨居生活的不安與恐懼真實地描繪出來。孔曉振自1999年拍攝電影處女作就與導演李權結緣。19年後再度合作。導演對此透露：「為了把《鎖命危機》劇本給她，我以個人名義跟她通電話，但她說正準備去峇里島，讓我隔天直奔機場，就是要親手把劇本送給她。」

▲《鎖命危機》孔曉振透露因為角色的平凡感，反而吸引她接演。（圖／采昌提供）

孔曉振說：「剛開始我也覺得角色真的很平淡，是個非常平凡的女人。但我反而覺得自己沒演過平凡角色，對我來說是個特別的例子，所以讓我決定要來嘗試這個『平凡的角色』。」她開拍前甚至與導演連開四晚的劇本會議，甚至一些場面都因此改變，孔曉振對此表示：「因為導演是男人，所以有必要從女性角色的立場去聆聽故事。角色幾個重點場面，都是我和導演一起討論出來的。」