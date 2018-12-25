【影評】《班恩回家》　我的孩子很乖

圖文／鏡週刊

少見的探討吸毒者內心及其與家人關係的電影。毒癮者和你想的不一樣。

《班恩回家》講述在勒戒所的兒子班恩在聖誕夜前夕無預警地回家，妹妹、母親與繼父不知所措。繼父較理性，母親則忍不住想給兒子一個機會，只是短短24小時的家人團聚，有那麼嚴重嗎？可事情竟真的脫序且越演越烈。

初看預告或劇情簡介，會以為是浪子回頭、或者家人間代溝和緊張之類的類型，但《班恩回家》其實是直面深入地帶觀眾進入毒癮者世界的電影。

毒癮者為什麼可能是更危險的？與毒癮者相處，最棘手的並不在於其吸毒後的迷茫混亂，而在於他們隨時渴望再打上一針，那種渴望強大到盤據其全部思維。他們會力持鎮靜、炮製一連串謊言，只為了拿到毒品。整個惡性循環將相信他們的人一再推入深淵。

這正是《班恩回家》與其他親情電影在張力上的差異。兒子那麼內疚、希望彌補陪伴家人，可母親清楚這只是假象，她該如何在心疼與狠心間拿捏，絕不能輕易被哄騙？另一方面，兒子是真心想改變，可毒癮者就是抵抗不了誘惑，當一次又一次說謊，背叛母親的信任，那個無辜的臉孔下，都在想些什麼？

電影由早年曾任《戀戀情深》編劇，近年執導有《老爸行不行》的彼得海吉斯擔任編導，親情戲洗鍊動人，盧卡斯海吉斯延續《海邊的曼徹斯特》兒子形象，內心戲功力強大，茱莉亞羅勃茲亦把母親各種深刻情緒糾結的瀕臨崩潰演繹得極好。

巧合的是，這個月還上映了真實故事改編的《美麗男孩》，由史提夫卡爾《以你的名字呼喚我》堤摩西柴勒梅德主演，幾乎是一模一樣的設定和主題，兩部片值得互相參照。

84分 導演：彼得海吉斯

演員：茱莉亞羅勃茲、 盧卡斯海吉斯

片長：103分鐘

級別：輔15級

上映日期：12月21日

90分以上：神作！一定要膜拜

80～89分：佳作！不看就沒話題了

70～79分：普作！錢很多就看看吧

60～69分：爛作！避之大吉

60分以下：糞作！看完要洗眼睛

★《鏡週刊》關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。



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