劉德華平安夜開唱！　陳慧琳叮嚀「大家都不要再騎馬了」

記者關韶文／台北報導

一連20場《My Love Andy Lau 劉德華 World Tour-Hong Kong 2018 》演唱會，劉德華平安夜晚間歡樂聖誕歌《We Wish You A Merry Christmas》。除了舞台特意換上聖誕節設計，兩個大頭仔「Andy」更戴上聖誕帽現身和大家又唱又跳，與1萬多名觀眾齊唱、歡渡平安夜！

▲▼劉德華帶著兩位大頭公仔熱舞。（圖／台灣映藝提供）

連日來多位嘉賓捧華仔場，眾星雲集。後台更是一片花海陣，讓來欣賞演唱會的嘉賓都驚嘆壯觀，忍不住和花海陣拍照留念。每一位藝人到了華仔演唱快歌組曲時都嗨起身跟著舞動狂喊，看完華仔演唱會都意猶未盡，離開時仍不停的邊走邊唱、還沈浸在演唱會的氣氛裡。

▲▼劉德華平安夜開唱。（圖／台灣映藝提供）

久違了的王家衛一家三口，以及鄭少秋也到場支持。劉嘉玲、陳慧琳看完show後讚不絕口。陳慧琳特別喜歡牛仔衫跳快舞那部分。離開前還俏皮開玩笑的叮嚀華仔說：「不要再騎馬！大家都不要再騎馬了！」

▲▼劉德華一連演唱多首歌曲。（圖／台灣映藝提供）

梁詠琪聽到《烈火戰車》主題曲《情深的一句》後紅了眼眶，因為《烈火戰車》是她入行的首部電影，也是她和華仔合作的第一部電影，讓她想起很多往事！劉嘉玲也說很多回憶湧現，整個演唱會完全沒有冷場！

