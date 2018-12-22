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金鐘視帝高樓跳下意外「腳底骨裂」　街頭一打九激戰畫面曝光

記者林奕如／台北報導

金鐘迷你視帝藍葦華在公視影集《魂囚西門》飾演黑道堂口的二當家，劇中，他因犯下幫規而遭堂口成員追捕，有精彩對打戲，但沒想到他不慎從一層樓高的地方摔下，造成左腿腳踝骨裂，打上石膏休養4到6周，休息一個月後復工，幾經波折才拍出這場台劇罕見的街頭武打戲。

▲藍葦華在公視影集《魂囚西門》飾演黑道堂口的二當家。（圖／公視提供）

▲藍葦華在公視影集《魂囚西門》飾演黑道堂口的二當家。（圖／公視提供）

藍葦華坦言，得知要拍這場一鏡到底的武打戲時，壓力超大，他劇中一打九就像葉問，事前為戲練跑、接受自由搏擊訓練，但沒想到開拍前出了意外，休息之後復工，才完成這場街頭追逐戲。他說，以前的武打片套招都打得很漂亮，但導演想呈現的是街頭打架，也就是「真打」的那種，但真打就容易受傷。所以武術指導主要教他們在真打到的情況下，比較不會痛也不會受傷的方法，以及如何套招套得自然。

▲藍葦華在公視影集《魂囚西門》飾演黑道堂口的二當家。（圖／公視提供）

▲藍葦華在公視影集《魂囚西門》飾演黑道堂口的二當家。（圖／公視提供）

劇組為呈現這場街頭武打，將場景特別選在台北大稻埕一帶的舊商場，將人物在之中穿梭、交會與流動的空間展現出來，將西門町特有獅子林大樓的特色表現無疑。 藍葦華表示，他的角色是黑道二當家沈金發，雖然在大哥沈金城（喜翔 飾）的保護下狐假虎威，但本質上是個暖男。他為揣摩角色，他事前看了一些黑幫片，在這次表演上主要著墨在說話時兄弟「氣口」要出來。

該劇描述心理師魏松言（蕭敬騰 飾）從美國歸來後在西門町執業，卻意外撞鬼，開啟了他為鬼魂諮商的旅程。劇中，沈金發（藍葦華 飾）的死亡，讓意外目睹他死亡瞬間的余秀淇（謝盈萱 飾）被鬼魂附身，從此人生變得荒腔走板。

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