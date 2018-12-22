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王仁甫Cosplay放大絕　KID虧沒錢後製：不要假高X

記者林彥君／台北報導

張立東、田舞陽日前上狼谷競技台節目《FIVE鬪！龍虎門》最新一集玩《七龍珠fighterZ》遊戲時，兩人和主持人王仁甫、KID一起Cosplay漫畫中的經典人物， 王仁甫扮演「比克大魔王」，他忍不住演出比克大魔王的經典絕招，KID虧王仁甫：「不要假高潮！我們沒有錢做後製！」

▲▼田舞陽、KID、王仁甫、張立東。（圖／狼谷競技台提供）

▲田舞陽、KID、王仁甫、張立東。（圖／狼谷競技台提供）

KID則是扮「特南克斯」，田舞陽化身主角「悟空」，而張立東扮演的達爾被虧是「福態的達爾」， 遊戲一開始，由田舞陽與張立東對打，張立東先使出連續技攻擊田舞陽，一度領先，後來田舞陽使出主角威能，發出華麗龜派氣功回擊，讓張立東幾乎無法靠近，成功奪分。

▲▼田舞陽、KID、王仁甫、張立東。（圖／狼谷競技台提供）

▲田舞陽、KID、王仁甫、張立東在節目中角色扮演。（圖／狼谷競技台提供）

接著換KID與王仁甫上陣PK，一開始兩人不停在空中對打，王仁甫還虧自己跟KID都不太會使用大絕招，經田舞陽、張立東在旁指導後，再次上場的兩人都打得更華麗，不停飛天遁地大對抗。最後KID使出最後懸命一擊，成功擊敗王仁甫，奪得勝利。王仁甫和KID不忘搞笑，在節目現場演出比賽中的最後一個畫面，兩人演完大笑：「後製特效又要加錢了！」

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