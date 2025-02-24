《藍調》韓志旼唐氏症姊要結婚了！　害羞證實婚訊：歐巴先告白⋯

記者吳睿慈／綜合報導

南韓療癒戲劇《我們的藍調時光》找來多位大咖參演，更是韓劇史上首次邀請患有唐氏綜合症的演員兼畫家鄭恩惠參演，她在劇中飾演韓志旼雙胞胎姊姊，真誠的演技打動觀眾。戲劇播畢近3年，近日傳來好消息，她親口宣布結婚大事，「他就問我說『鄭恩惠畫家，妳要跟我結婚嗎？』」證實結婚消息，兩人預計在5月3日舉辦婚禮。

▲《藍調》唐氏症演員鄭恩惠5月要結婚了。（圖／翻攝自tvN）



鄭恩惠透露她與未婚夫透過工作場合認識，害羞地表示「歐巴先跟我告白的，難得出來他對我有意思、喜歡我」，她語氣羞澀地補了一句話「（歐巴）就是那麼喜歡我」，兩人開始交往後，某一天，對方向她表白「鄭恩惠畫家，妳要跟我結婚嗎？」她零猶豫回答：「我聽到以後就答應了，因為我愛他。」

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▲鄭恩惠害羞證實婚訊「歐巴先告白的⋯」。（圖／翻攝自OPQR YouTube）



事實上，鄭恩惠的未婚夫並非首度公開，她經常在自己的YouTube放上小倆口的約會日常，一起搭著捷運旅遊、吃吃喝喝，還會看到她撒嬌的可愛面貌，兩人感情甜蜜蜜，獲得很多祝福。

如今結婚消息傳來，據韓媒報導，他們預計在5月3日舉辦婚禮，鄭恩惠則在訪問影片裡透露出待嫁新娘的喜悅，她笑喊：「我結婚後，也能好好地生活吧？」影片公開後，大批粉絲送上祝福，留言表示「好幸福」、「恩惠畫家一定要幸福」。