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小優道歉宋羽葤「硬求原諒」！　許常德嘆需同理心：不是看自己傷口

記者顧齊祐／綜合報導

小優（游振宜）因被爆亂傳胡瓜與女星宋羽葤的緋聞，挨轟「大嘴巴」，宋羽葤也為此開戰，公開兩人的電話錄音檔。資深音樂人許常德聽完錄音後，也發文感嘆「道歉是為了理解對方的痛苦，而不是只看自己的傷口」。

▲小優和宋羽葤的通話錄音檔引發熱議。（圖／翻攝自Instagram／irisxbloomy、bastet1102_1102）

▲小優和宋羽葤的通話錄音檔引發熱議。（圖／翻攝自Instagram／irisxbloomy、bastet1102_1102）

在宋羽葤公開的電話錄音中，小優在無法取得諒解後，開始情緒激動表示「所以我退出演藝圈你就會開心了嗎」、「當別人跟你這麼真誠跟你說道歉，你居然回憑什麼」等話語，咄咄逼人的態度引起網友不滿。

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▲許常德聽完錄音後，感慨發文。（圖／翻攝自Facebook／許常德）

▲許常德聽完錄音後，感慨發文。（圖／翻攝自Facebook／許常德）

許常德今（24）日，也在Facebook發文指出「急著去要原諒，都是一種習慣，這麼硬要來的原諒，會給對方二度傷害，更要不到原諒，可能引來更多惡評」，接著強調能不能留在演藝圈並不是重點，重點是要如何做才能留下來。

▲許常德表示「道歉是為了理解對方的痛苦，而不是只看自己的傷口」。（圖／翻攝自Facebook／許常德）

▲許常德表示「道歉是為了理解對方的痛苦，而不是只看自己的傷口」。（圖／翻攝自Facebook／許常德）

許常德進一步指出，這次事件可以視為一場考試，檢驗小優是否適合繼續待在演藝圈。他接著感慨地說「道歉有分人前人後的嗎？道歉需要同理心，不能咄咄逼人。道歉是理解對方的痛苦，而不是只看自己的傷口」。

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小優, 游振宜, 宋羽葤, 許常德

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