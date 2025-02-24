玥熹幫小優作媒反遭聯合排擠！　丫頭認證「她怕朋友搶男人」

記者蔡宜芳／綜合報導

藝人小優（游振宜）近期因捲入造謠、大嘴巴風波，曾與她交好的玥熹（原藝名夏乙薇）也公開撕破臉。玥熹24日再透露，她過去曾幫小優介紹對象，沒想到卻反遭懷疑「搶男人」，被小優聯合其他人排擠；丫頭（詹子晴）也認證小優連朋友都防備。

▲玥熹與小優曾是好閨蜜。（圖／翻攝自Instagram／cookie0258、irisxbloomy）

玥熹24日轉發過去和小優一起參加《小姐不熙娣》錄影的片段，提到自己曾幫對方介紹對象，但卻反被小優防備，「那兩個月她後來自己防我外，還聯合大家疏離我、講我壞話。」片段中，玥熹控訴說，當時那位男生因為喜歡看小優吃醋，所以總拿自己當擋箭牌，但小優非但沒有向她問清楚，還聯合他人疏遠自己，讓外界盛傳她們「搶男人」。

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玥熹說，有次錄影結束，藝人們相約要去吃飯，她也有問小優和馬國賢，結果小優藉口說有事不去。事後，玥熹才從馬國賢口中得知小優有另外約飯局，其中也包括那名約會對象。

▲玥熹控訴小優曾為了約會對象，聯合他人疏離自己。（圖／翻攝自Instagram／cookie0258）

身為兩人共同好友的馬國賢說，小優就是一戀愛就會整個陷下去的人；而在場的丫頭也補充說，小優只要遇到心儀的異性，就會開始防備周遭所有同性，包括好朋友。

對於過去的遭遇，玥熹表示，她本以為只要不去碰小優的感情事就好，沒想到還是給自己添了許多不必要的麻煩，「現在我只想好好把自己的身心照顧好，回到我原先的生活軌道，做好我該做的事，所有不健康的關係，我都會一律先斷捨離掉。」宣告完全斷開小優。

▲玥熹發文。（圖／翻攝自Instagram／cookie0258）