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李威改列被告！涉教唆信眾躲查緝　施暴致死串證錄音檔曝光

▲北市大安區「精舍命案」有重大進展，藝人李威（左）涉嫌傷害致死，今（24日）改列被告。（圖／鏡週刊提供）

▲北市大安區「精舍命案」有重大進展，藝人李威（左）涉嫌傷害致死，今（24日）改列被告。（圖／鏡週刊提供）

圖文／鏡週刊

台北地檢署指揮大安警分局偵辦北市大安區「精舍命案」有重大進展！專案小組查扣一個祕密錄音檔，發現藝人李威不但在命案扮演軍師角色，涉嫌教唆凌虐致死的共犯如何因應檢警查緝，甚至在施暴過程也在場，涉嫌傷害致死，今天4度傳喚他到案說明，並將他改列為被告，檢警今天也同步搜索他的住處。

驚人的是，李威淡出演藝圈後，對於宗教信仰相當虔誠，他原本撇清與命案有關，不過，專案小組發現他相當狡猾，事先教唆信眾一套說詞，不是要眾人說忘記了就是不記得，甚至不要說出體罰被害人當下有誰在場。

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▲▼李威改列被告！涉教唆信眾躲查緝　施暴致死串證錄音檔曝光。（圖／鏡週刊提供）

▲李威（左）原本撇清與命案有關，不過，專案小組發現事先教唆信眾一套說詞，卻遭信眾偷偷開啟手機錄音功能，成為李威涉案鐵證。（圖／鏡週刊提供）

偏偏他賊星該敗，一名信眾擔心出事，偷偷開啟手機錄音功能，將李威涉嫌教唆過程全都錄了下來，成為李威涉案鐵證，這也成為李威之前三度被約談都是以證人身分應訊，直到今天才首到改列被告出庭。

由於「精舍命案」已有佛學作家王蘊共13人列被告，前後已有7人被羈押禁見，在押的吳姓女住持供稱當時一群信眾在場，要求被害人不斷向王跪拜道歉，形同體罰，而且每天僅提供餅乾等零星食物，導致被害人喪命。

檢警懷疑，王蘊固定在精舍附近的餐廳舉辦讀書會，與信徒分享佛學著作心得，辦案人員不排除餐廳是精舍的據點之一，也是命案的第一現場，正釐清原委。

全案起因被害人蔡姓女會計在去年4、5月間，赴精舍跟隨王蘊修行，並擔任會計，由於王蘊對蔡女處理帳目不滿。就在2024年7月24日，正值凱米颱風襲台之際，王蘊涉嫌教唆信徒體罰蔡女，蔡女不斷跪拜道歉，後來昏迷不醒，王涉嫌指示一群信徒將蔡女以塑膠袋及膠帶捆綁固定在手推車上，冒著風雨中運屍到精舍，有人還將蔡女名下的200多萬元存款提領一空。

由於檢警相驗被害人遺體發現死者全身大面積瘀青，不久即發動搜索拘提吳姓女住持、李姓、姜姓信徒3人，今年1月7日又搜索王蘊住處並查扣2,700萬元現金，真相有待檢警盡速查明。

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