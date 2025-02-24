徐乃麟赴警局開告！3歲外孫遭罵失智踩底線　怒轟：花再多錢一定告死你

記者孟育民／台北報導

藝人徐乃麟在2022年升格當外公，不時會分享與孫子「夢果」的互動，還曾帶孫子一起出席公開活動，十足就是個寵孫魔人。近日夢果歡慶3歲生日，徐乃麟曬出合照，沒想到竟遭到酸民攻擊，讓徐乃麟忍無可忍，怒氣喊告：「我一定告你公然侮辱，你講我外孫失智，我花再多錢一定告死你。」他今（24日）也親自赴警局開告2名網友妨害名譽罪、加重誹謗罪，向《ETtoday星光雲》公開報案單，表示：「他已經踩到我的底線，很多人說我不敢告，我一定會告！」

▲徐乃麟外孫遭到攻擊，他不忍開戰酸民。（圖／資料照／記者周宸亘攝）



徐乃麟日前歡慶外孫生日，沒想到網友在他臉書下留言，「像你這樣的失智違停仔大概也只會生出失智違停仔，呵呵」，讓他爆氣回應：「我沒有告死你我絕對不罷休！」甚至查到對方所念的學校，喊話會親自到學校找他，「明天我會找警察到學校提告，你不要考驗我的態度及能力，我一向說到做到，尤其你講我的外孫，我絕對不會放過你，你在天涯海角我都會找到你。」他也真的說到做到，一大早就赴警局開告網友，表示網路酸民別以為躲在鍵盤下就可以為所欲為。

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▲徐乃麟赴警局開告網友。（圖／本人提供）

網友紛紛支持徐乃麟提告，留言表示：「攻擊小孩也太沒品」、「就事論事即可，不要攻擊別人的家人」、「不要挑戰地表最強的外公」。



