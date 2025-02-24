啦啦隊女神轉行DJ紅到海外！　藍辰語自認「不婚主義」感情狀況曝光

記者孟育民／台北報導

前統一獅UniGirls啦啦隊人氣成員藍辰語（Laura）在2月14日情人節當天推出人生首支創作單曲〈藏起來〉，以輕快的電音旋律，為戀愛中的你打造最夢幻的告白時刻。她近年成功轉型為國際DJ，短短1年便受邀至海外演出，此次單曲〈藏起來〉，是她送給自己的成長禮物，直言自己將啦啦隊時期累積的舞台能量與現在的成熟揉合在一起，成為一份不平凡的禮物。

▲藍辰語在情人節推出單曲，是份送給自己和粉絲的禮物。（圖／本人提供）



〈藏起來〉以Tropical House電音為基底，歌詞中「想把你藏進心跳的節拍」等隱晦告白讓人好奇，現實生活中是否有對象。藍辰語聽後俏皮回應：「每個人心裡都有一個想珍藏的對象，可能是愛情，也可能是夢想。至於我的答案，就留給大家聽歌時想像吧！」

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▲藍辰語在音樂領域發光發熱。（圖／本人提供）

藍辰語對混音細節要求百分百完美，為過往甜蜜的情感裡想表達了將心愛的人珍藏在心底的柔情，想將深刻的情感訴說給那位被深藏在心中的對象，歌曲的旋律輕快，融合本身擅長的電音元素，想要營造出既甜美又充滿活力的氛圍，為戀人注入更多溫暖與甜蜜。她過去曾遇到「騙錢財」的對象，目前單身的她，如今對感情處於順其自然態度，「我其實一直都是不婚主義，但如果真的遇到非常合適的人，或許會考慮一起步入下個階段」，日後她也會繼續精進自己，期待能在作品上有所突破。