金鋼刀對決「館長徒弟」成真！　記者會爆衝突...喋血畫面嚇壞全場

記者孟育民／台北報導

曾因孫安佐現身而聲名大熱的《FOF拳願明星格鬥賽》，今年迎來第22屆賽事，於前（22日）於高雄正式揭開序幕。本屆賽事話題焦點之一，即「金鋼刀」張景雄與「鬼殺隊隊長」李育昇的激烈對決，兩位選手將在記者會上首次正面交鋒。演藝圈熱愛運動，曾獲金鐘主持人獎的藝人小馬，亦以贊助商董事代表的身份出席記者會，為選手們加油打氣。

▲ 台灣格鬥傳奇「金鋼刀」張景雄（左)，拳願執行長秋偉（中），曾為館長弟子的中二病館長李育昇（右） 。（圖／拳願明星格鬥賽提供）

台灣格鬥界傳奇人物「金鋼刀」張景雄，此次將與曾為館長弟子的「鬼殺隊隊長」李育昇，在高雄展覽館首次登場的八角籠內一決高下。張景雄表示：「這場比賽不只是技術的較量，更是尊嚴之戰，我已準備好迎接最強挑戰！」而李育昇則回應：「這不只是個人勝負，更是一場證明自己的戰役！」雙方劍拔弩張，戰火一觸即發，讓拳迷引頸期盼！

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▲小馬為選手加油打氣。（圖／拳願明星格鬥賽提供）

另外，記者會上火藥味十足，更生人「要命小翰」狠嗆「比賽時不要給我閃拳，我們就在擂台中央互毆！」，並在格鬥賽選手記者會中常見的言語衝突下，兩人發生激烈肢體推擠，最終意外導致宗健的眼鏡破碎劃傷眼部，留下少見的掛彩傷勢！現場媒體驚呼連連，安全人員立刻介入，才成功平息這場混亂。

衝突畫面隨即在網路上瘋傳，引發熱烈討論，許多粉絲留言為宗健抱不平，直言「這不是擂台，不該亂出手！」、「宗健一向沉穩，被弄到掛彩真的誇張！」，但也有部分拳迷力挺要命小翰的強悍態度，讓比賽還沒開始就掀起討論。

▲現場爆衝突 。（圖／拳願明星格鬥賽提供）





