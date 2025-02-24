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柔伊莎達娜奪美國演員工會「最佳女配角」　上台獲獎感言藏洋蔥！

記者黃庠棻／台北報導

橫掃本屆本屆獎季多項大獎，年度最具話題性的熱門電影《璀璨女人夢》（Emilia Pérez）即將於3月7日，在台華麗上映。實力派女星柔伊莎達娜（Zoe Saldaña）在電影《璀璨女人夢》中的表演獲得各界肯定，自從在坎城影展、金球獎、英國電影學院獎以本片屢獲大獎之後，又在美國演員工會獎（SAG Awards）拿下最佳女配角，她的好姊妹賽琳娜戈梅茲（Selena Gomez）也在旁見證她獲獎。

▲《璀璨女人夢》即將在台灣上映。（圖／CATCHPLAY提供）

▲《璀璨女人夢》即將在台灣上映。（圖／CATCHPLAY提供）

獲獎時，柔伊莎達娜感性地說「我很自豪可以成為工會的一員，工會允許我做我自己，沒有人質疑過我的出身，也沒有人因為我的說話方式而評斷我，每個人都有權利做自己，《璀璨女人夢》講述的是真理與愛，身為演員，我們必須講述發人深省且美麗的故事，在藝術的自由範圍內生活。」美國演員工會獎被認為是奧斯卡獎最關鍵的風向球指標，讓柔伊莎達娜距離奧斯卡獎的獎項寶座越來越近。

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▲《璀璨女人夢》即將在台灣上映。（圖／CATCHPLAY提供）

▲《璀璨女人夢》即將在台灣上映。（圖／CATCHPLAY提供）

在美國演員工會獎頒獎典禮上，柔伊莎達娜與賽琳娜戈梅茲一同向觀眾介紹「《璀璨女人夢》是一場充滿魔力的合作，在這部電影中，我們能夠唱歌、跳舞，並探索如何忠於真正的自己。」賽琳娜戈梅茲亦補充道「《璀璨女人夢》是一場獨一無二的旅程，它令人興奮、令人心碎，並且始終以華麗編排的步伐超越你的預期。」而柔伊莎達娜也在最後感性分享「偶爾，我們會遇到一部電影，它如同人生一般不可預測。」

▲《璀璨女人夢》即將在台灣上映。（圖／CATCHPLAY提供）

▲《璀璨女人夢》即將在台灣上映。（圖／CATCHPLAY提供）

年度最具話題性的熱門電影《璀璨女人夢》的故事核心便是跨性別者，柔伊在片中飾演律師麗塔，協助販毒集團首腦「馬尼塔斯」成為一名真正的女性，精湛演技廣獲好評，目前也是呼聲最高的奧斯卡最佳女配角人選。

▲《璀璨女人夢》即將在台灣上映。（圖／CATCHPLAY提供）

▲《璀璨女人夢》即將在台灣上映。（圖／CATCHPLAY提供）

柔伊莎達娜在日前的訪談時也坦言「我希望我們能對跨性別者的生命保持好奇，並理解他們的重要性，無論他們是誰、來自何處。我也希望我們能夠意識到，女性有不同的方式去追尋自由，而這些方式都值得被尊重和讚頌。」

▲《璀璨女人夢》即將在台灣上映。（圖／CATCHPLAY提供）

▲《璀璨女人夢》即將在台灣上映。（圖／CATCHPLAY提供）

不僅如此，柔伊也坦言這部電影中的四位女性，照理說她們本應被忽視、被排擠、被評判，但她們每個人都值得擁有屬於自己的自由與幸福，她說「我真心希望觀眾能透過《璀璨女人夢》將這份體悟帶走，導演只是讓這些女性去尋找屬於自己的旅程和自由，而這一切都美得令人動容。」

電影《璀璨女人夢》描述一名懷才不遇的律師麗塔（柔伊莎達娜飾），接下了心狠手辣殺人不眨眼的販毒集團首腦「馬尼塔斯」（卡拉索菲亞賈斯康飾）委託，馬尼塔斯希望麗塔能協助他完成已計畫多年的秘密「成為一名真正的女性」，不論是心靈或「身體」。於是，馬尼塔斯變成了艾蜜莉亞開始全新人生，展開與律師麗塔、前妻潔西（賽琳娜戈梅茲飾）和密友四人之間的命運糾葛。

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柔伊莎達娜, 璀璨女人夢, 賽琳娜戈梅茲

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