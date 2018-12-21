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小玉、笑笑「嘴對嘴照」終於公開！　解答7天前「開始交往原因」

記者李湘文／綜合報導

網路紅人笑笑日前在Instagram發文，跟一位穿著粉色上衣的男生合照，以親暱姿態宣布：「我交男友了！」卻因為對方穿著太像小玉，引起網友驚訝熱議。事隔1週，小玉終於PO出影片解答真相，原來照片裡的男子真的就是他，只不過事出有因，都是因為一場挑戰遊戲，才促成這次「交往」！

▲笑笑、小玉「交往真相」。（圖／翻攝自笑笑Instagram）

▲笑笑日前PO文表示「我交男友了」。（圖／翻攝自笑笑Instagram）

小玉透過影片公開前因後果，原來笑笑PO文的那一天，2人跟放火一起在玩「二選一遊戲」，只要抽了籤，就一定要從上面寫的2件事之中挑1個做。其中，笑笑第1個抽，打開來一看就是：「你要打給前任跟他求復合，還是粉專發一個我交男友或是女友的動態照片？」

▲笑笑、小玉「交往真相」。（圖／翻攝自笑笑Instagram）

▲笑笑和小玉一起拍片培養出默契。（圖／翻攝自笑笑Instagram）

因為覺得打給前任太尷尬，笑笑決定選擇後者，於是拿小玉充數，一起拍了張嘴對嘴合照，把對方的臉塗黑後，真的寫下「我交男友了♥」並上傳Instagram。這一PO出去，連小玉都當場崩潰大呼：「我跟她變成男女朋友了！我跟笑笑變成男女朋友了！」但因為遊戲已經玩下去，無法收回，只好認了。

▲笑笑、小玉「交往真相」。（圖／翻攝自YouTube／小玉）

▲笑笑、小玉「交往真相」。（圖／翻攝自YouTube／小玉）

▲笑笑、小玉「交往真相」，其實是因為遊戲。（圖／翻攝自YouTube／小玉）

事實上，在遊戲玩完之後，小玉和笑笑原定3天後就要上傳遊戲影片，讓大家知道真相，誰料影片沒能及時剪出來，只好先開直播澄清：「那是一個挑戰！」尷尬的是，因為沒有發片成功，他們一直還處於「男女朋友狀態」，被大家以為真的在一起，小玉澄清：「很對不起，真的是沒有這件事情。」

▲笑笑、小玉「交往真相」。（圖／翻攝自笑笑Instagram）

▲笑笑PO出跟小玉嘴對嘴的合照。（圖／翻攝自笑笑Instagram）

如今影片順利PO出，小玉宣告：「謝謝大家祝福，我們將會在6個小時後分手。」笑笑也上傳當初的「親密照」無碼版，無奈表示為了這支影片，足足忐忑了1個多禮拜：「這該死的差點毀我一生的男人，嗯，跟老闆的孽緣應該一輩子都理不清了。」怒喊「這樣還不加薪，你真的會下地獄」。

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