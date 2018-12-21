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吳慷仁陪圍爐　想起過世爺爺：他都在巷口喊我吃飯

記者李欣容／台北報導

吳慷仁小時候是由爺爺帶大，但爺爺過世時，他卻在國外工作，沒能見到爺爺最後一面是他最大遺憾，今（21日）他擔任伊甸公益大使，到102歲鄧爺爺家圍爐，看到桌上的包子、水餃，想起以前放飯時間，爺爺總會在巷口喊他回家吃飯。

▲▼ 吳慷仁前往百歲人瑞鄧爺爺家提前圍爐送暖。（圖／伊甸基金會）

▲吳慷仁前往百歲人瑞鄧爺爺家提前圍爐送暖。（圖／伊甸基金會）

吳慷仁以前在台東長青養護中心當替代役，對照顧老人很有一套，「要顧及他們的尊嚴，讓他們知道你是關心，他們多半還是會接受。」甚至以前要哄老人家吃飯，還要半騙半威脅：「你不吃飯就不能看電視哦！」坦言長者就像孩子，需要耐心對待。而鄧奶奶一見吳慷仁話匣子停不下來，讓鄧爺爺不斷喊：「快吃！不要聊了。」

▲▼ 吳慷仁前往百歲人瑞鄧爺爺家提前圍爐送暖。（圖／伊甸基金會）

▲吳慷仁和鄧奶奶聊開，頻被爺爺催吃飯。（圖／伊甸基金會）

吳慷仁也因和鄧爺爺聊天，想起小時候爸媽忙，他和哥哥都是爺爺親手帶大，放學時和鄰居小孩到操場玩，放飯時間一到，爺爺就會在街口喊著「回家吃飯」，笑稱爺爺是退役軍人，性格堅硬，但如果打牌贏錢就會喊得開心一點。

▲▼ 吳慷仁前往百歲人瑞鄧爺爺家提前圍爐送暖。（圖／伊甸基金會）

▲吳慷仁和鄧爺爺相處，也想到自己的爺爺。（圖／伊甸基金會）

事實上，吳慷仁爺爺當初過世時，他人在國外工作，只能透過電話和爺爺說話，講沒兩句就泣不成聲，沒能和爺爺道別，是他人生中很大的遺憾，唯有努力工作，才能回報爺爺的養育恩情。

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