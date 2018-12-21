鄭嘉穎2.0來了！　小22歲嫩妻PO照曝「寶寶性別」

記者傅家妤／綜合報導

香港男星鄭嘉穎8月與小22歲嫩妻陳凱琳在峇里島完婚，11月宣布老婆懷孕喜訊，但小倆口一直對寶寶性別保密。陳凱琳先前曾透露，會在聖誕節前公布，沒想到兩人真的說到做到，她22日就在IG上宣布，家裡即將迎來的新成員是個男寶寶。

▲鄭嘉穎宣布老婆懷的是男孩。（圖／CFP、翻攝自IG／鄭嘉穎）

陳凱琳在IG上曬出一件寶寶的衣服，該件衣服上寫著一個「帥」字，旁邊還放著一支網球拍，她在發文中寫道：「很開心即將見到小嘉穎寶寶，很好奇他是否會像爸爸一樣這麼喜歡網球！」鄭嘉穎也在IG上曬出同一張照片，並喊話兒子：「臭小子！我等你！」

▲陳凱琳發文。（圖／翻攝自IG／陳凱琳）

不少圈中好友及粉絲也紛紛在底下送上祝福，「期待鄭嘉穎2.0」、「還沒出世就可以預先知道寶寶一定非常帥」，掀起不少熱議。事實上，鄭嘉穎與老婆的年齡差距甚大，但小倆口感情一直都非常甜蜜穩定，他也非常疼愛老婆，先前出席活動受訪時，被問及老婆生產了以後，會不會送上禮物獎勵，他表示先前有問過對方，但是老婆聲稱不用，不過因為擔心對方其實只是嘴裡說說，但心裡卻不這麼想，「不知她是不是陷害我的，我會先想好要送什麼。」足見他其實非常寵愛老婆。





▲鄭嘉穎與老婆雖然相差22歲，但感情一直都非常甜蜜穩定。（圖／CFP）

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