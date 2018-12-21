擔心趙孟姿單身沒人陪　獨居爺爺勸找人嫁：別像我一樣…

記者李欣容／台北報導

陽詠存、趙孟姿、林柏叡、福地祐介等人今（21日）帶著獨居長輩到新北耶誕城逛街、聊天，年紀較輕的林柏叡沒有和長輩相處的經驗，只能從前輩身上學習，反觀由奶奶帶大的趙孟姿則和爺爺聊得起勁，爺爺還關心起她的婚事，要她趕緊找人嫁了！

▲爺爺關心趙孟姿感情狀況。（圖／翻攝自Facebook／趙孟姿／凱渥提供）

趙孟姿從小由奶奶一手帶大，和長輩相處完全沒問題，她今陪伴一位拄著拐杖的爺爺散步，由於爺爺行動緩慢，趙孟姿全程彎腰攙扶，更貼心表示「不累」，爺爺還握著趙孟姿的手，關心她的感情狀況，聽到趙孟姿還沒結婚，緊張催她：「你要趕快挑個好對象，不要像我老了只剩一個人。」讓趙孟姿笑說自己還不急，要爺爺不必擔心，但對於爺爺的話不免感到有些心酸，希望社會能夠多關懷這些獨居長者們的心情。

▲林柏叡沒有和長輩相處經驗。（圖／凱渥提供）

林柏叡在成長的過程中，沒有和爺爺奶奶相處的經驗，對於開啟話題一開始有些「卡卡的」，但他很快就找到相處的竅門，林柏叡表示，老人家最喜歡晚輩們認真聽他們說話，適時給予回應他們就會感到被重視，林柏叡也想起自己的家人，坦言：「最近工作太忙，但陪伴真的很重要，我想要花更多的時間在家人身上，好好彌補他們。」

▲陽詠存、廖奕琁、趙孟姿、林柏叡、福地祐介、鈴木有樹等人帶長輩逛耶誕城。（圖／凱渥提供）