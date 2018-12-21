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趙麗穎曾放話「做道姑也不嫁」　馮紹峰8字擄獲美人心

記者李欣容／綜合報導

趙麗穎、馮紹峰在今年10月宣布領證結婚，在他們一起演出的新戲《知否知否應是綠肥紅瘦》中，馮紹峰霸氣喊：「我對你是志在必得！」戲裡戲外都是滿滿的粉色泡泡。

▲▼趙麗穎 。（圖／翻攝自趙麗穎微博／LINE TV）

▲趙麗穎、馮紹峰戲裡演夫妻，戲外也成了真正的夫妻 。（圖／翻攝自趙麗穎微博／LINE TV）

趙麗穎在演藝圈有拚命三娘之稱，近期連續拍完《你和我的傾城時光》與《知否知否應是綠肥紅瘦》之後，便表示要讓自己休個長假，休假期間還是對於演戲念念不忘，她曾接受訪問表示：「我還是希望自己可以進步，不希望哭只有一種方式，笑只有一種方式，想追求很多種細膩的方式！希望時間能讓我去思考。」

▲▼《知否知否應是綠肥紅瘦》趙麗穎與馮紹峰新婚劇照。（圖／LINE TV）

▲趙麗穎是演藝圈中著名的拚命三娘。（圖／LINE TV）

趙麗穎在劇中飾演「盛明蘭」，在家中最不受寵，為了生活，她隱藏自己的光芒，遇到了顧廷燁（馮紹峰 飾），原本是冤家，但後來卻被對方吸引，相愛結婚，可以說先在劇中過足了夫妻生活。

▲▼《知否知否應是綠肥紅瘦》趙麗穎與馮紹峰新婚劇照。（圖／LINE TV）

▲馮紹峰嘴甜擄獲美人。（圖／LINE TV）

最新預告片露出，馮紹峰一句「我對你是志在必得」想用智謀要娶趙麗穎，趙麗穎則生氣回：「你敢，信不信我跟你拚了，我這輩子做比丘尼、道姑，我放牛耕田也不會嫁給你。」但馮紹峰還是用真心打動對方，看得出來兩人從冤家變成親家，夫妻倆最後一起協助明君鞏固政權，劇情節奏緊湊，令人期待。

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