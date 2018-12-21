女星「睡遍釜山」0桃花　向追求者喊話：請勇敢一點！

記者李欣容／台北報導

林柏妤日前和朋友到韓國釜山自由行，但因搭乘紅眼班機，一下通告就直奔機場，到了釜山瘋狂打瞌睡，因此錯失許多和「歐巴」相遇的機會。曾被科技新貴追求過的她，最後卻因對方太害羞不了了之，要追求者「勇敢一點」！

▲林柏妤到釜山旅行。（圖／民視提供）

林柏妤帶著新買的相機，本來打算捕捉釜山美景，沒想到當地負6度的低溫，讓她冷到手離不開手套，只好放棄攝影計畫，且因前一天晚上通告delay，讓她下通告就直奔機場，一路上都在補眠，從公車、地鐵到餐廳都被她睡過一輪，笑稱簡直是「睡遍了整個釜山」。





▲林柏妤戲劇殺青後回歸健身行列。（圖／民視提供）

愛運動的林柏妤自從開始拍《實習醫師鬥格》後，所有時間都拿來工作，運動量減少，肉也變鬆，現在殺青2天就跑一次健身房，以往是澱粉控的她，現在也只改吃蛋白質和蔬果，氣色跟體態都比以前更好，也已經準備好投入新的工作。

▲林柏妤搞笑要追求者勇敢一點。（圖／民視提供）

而她今（21日）受邀主持科技部舉辦「重點產業高階人才培訓與就業計畫」的結訓典禮，看到台下300多位博士，讓她忍不住投以崇拜的眼神，被問到追求者有沒有科技人才？她大方說：「以前有在科技業工作的追求者，但對方都太害羞，戀情都不了了之，其實我是很好聊的，請勇敢一點！」



