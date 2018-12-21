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房思瑜帶媽玩印尼　A先生靠「這一味」收服準岳母

記者李欣容／台北報導

房思瑜日前帶媽媽到峇里島度假，印尼籍緋聞男友「A先生」Giorgio Antonio因出差無法陪同，但事先預定了當地知名的豬肉飯送到飯店，讓房媽媽一飽口福，也成功獲得媽媽的讚賞！

▲▼房媽媽、房思瑜、Dora到峇里島度假。（圖／TVBS藝人事務所）

▲房媽媽、房思瑜到峇里島度假。（圖／TVBS藝人事務所）

房思瑜曾說和A先生是「AA制」，若對方來台灣旅遊，也會幫忙訂美食，而房思瑜本身熱愛健身，到了峇里島也不放過自己，同行的Dora也看不下去：「我們早上7點就到海邊做瑜珈，再接著重量訓練，午餐前還體驗了水上有氧，她是個完全不肯放過自己的女人！」房思瑜則解釋：「我特別喜歡印尼的食物，為了一天可以吃六餐，當然不能浪費運動的機會！」

▲▼房媽媽、房思瑜、Dora到峇里島度假。（圖／TVBS藝人事務所）

▲房思瑜對健身的積極，連Dora都受不了。（圖／TVBS藝人事務所）

而一行人在享受度假時，房思瑜正打算放鬆小酌，轉頭竟看到Dora被一位法國醉漢單膝下跪求婚，眼見Dora手足無措，房思瑜也顧不得美酒，趕快把她拉走，雖然發生小插曲，但這趟旅程也讓兩人多了一些「笑到流淚」的回憶。

▲▼房媽媽、房思瑜、Dora到峇里島度假。（圖／TVBS藝人事務所）

▲▼房思瑜健身有成。（圖／TVBS藝人事務所）

▲▼房媽媽、房思瑜、Dora到峇里島度假。（圖／TVBS藝人事務所）

房思瑜日前推出的書籍《房式深蹲》熱賣破萬本，這次得空帶媽媽及好姐妹一同出國，她表示：「這趟旅程下來，我才了解到我獨立的個性，應該是遺傳自媽媽。跟Dora也是第一次一起出國，她也是很好的旅伴，也是一位很好的攝影師，幫我拍了很多美照，朋友看了都說可以直接登上時尚雜誌了！」

夜店妹魔鬼身材和臉孔　「希望男伴酒醒後撐得住」

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房思瑜, Dora, A先生

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