劉以豪遇「從影最大挑戰」！　郭雪芙亂入鏡頭鬧不停

記者李欣容／綜合報導

郭雪芙在新戲《我們不能是朋友》中暗戀劉以豪，私下本就是好友的兩人，在片場也是笑料百出，郭雪芙更常在劉以豪醞釀情緒時趁機搗亂，讓劉以豪瞬間破功，忍不住哀嚎：「我拍這部戲最大的挑戰就是郭雪芙！」

▲郭雪芙、劉以豪冬至吃湯圓。（圖／八大提供）

該劇拍攝至今3個多月，適逢冬至，劇組特地讓演員吃湯圓，慶祝佳節，這天剛好要拍郭雪芙意外撞見劉以豪和夏若妍起爭執的劇情，導演馮凱正和劉以豪、夏若妍對詞，郭雪芙卻故意趁空檔亂入，逗樂眾人。

劉以豪事後受訪時，郭雪芙再起玩心，亂入鏡頭開玩笑，原本一派正經的訪問，讓劉以豪瞬間失控笑場，忍不住哀嚎，郭雪芙才是他這部戲「最大挑戰」。

事實上，每當演員群和導演在試戲時，大家都一臉嚴肅，抱著劇本做筆記，郭雪芙和劉以豪解釋，因為馮凱會依照演員當天情緒，臨時修改台詞，讓他們更貼近角色，所以大家都會在正式拍攝前，認真紀錄導演給的重點。

▲郭雪芙和劉以豪常在片場鬥嘴。（圖／八大提供）

郭雪芙透露，這是第二次和馮凱合作，「第一次合作是我第一部劇，那時候還很菜，其實還蠻緊張的！」憶起當年情景，郭雪芙自嘲：「那時候導演竟然輕易放過我？」

反觀夏若妍是第一次和馮凱合作，坦言一開始很怕被罵，但隨著相處時間增長，現在反倒覺得馮凱就像一位慈父，不時地會給她鼓勵，笑說：「導演只是嗓門比較大啦！」

▲夏若妍（左1）第一次和馮凱合作。（圖／八大提供）